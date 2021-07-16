Сбежала из дома призрения через окно: полиция по-прежнему ищет Елену

Рост Елены 160 см, она упитанного телосложения, у нее короткие русые волосы. Когда она уходила из дома призрения, на ней были светлая толстовка с капюшоном и бежевые брюки. Елена говорит по-русски.

Пропавшая и ранее уходила из дома призрения, но ненадолго. Поскольку Елена родом из Нарвы и в доме призрения ей не нравилось, не исключено, что она направилась в Ида-Вирумаа. Без посторонней помощи женщина может попасть в беду. Полиция пообщалась с близкими Елены и проверила различные места, но пока поиски не принесли результата.