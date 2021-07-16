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В Финляндии из-за прогретых водоемов опасаются массовой гибели рыбы

Водоемы в Финляндии прогрелись до рекордных температур, что может привести к гибели рыбы в обычно прохладных реках и озерах Лапландии, пишет ERR.

Об этом порталу Yle сказал главный инспектор Регионального центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Лапландии Ярмо Хухтала. Особенно его волнует ситуация в реке Симойоки, где недавно удалось восстановить популяцию лосося, именно лосось страдает от повышения температуры воды.

"Здесь, в Лапландии, где мы гордимся нашими лососем и сигом, эти виды страдают от слишком теплой воды, для рыбы тепло – это катастрофа, хотя люди радуются тому, что плавать можно в приятной теплой воде", – пояснил он.

В северных частях Ботнического залива температура поверхностных вод превышает среднестатистическую июньскую температуру за 1990-2019 гг на 7 градусов. В озере Сайма температура воды 15 июля достигла самой высокой отметки за столетнюю историю измерений (+26,2 градуса).

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