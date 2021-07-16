Эстония присоединилась к инициативе НАТО по совместному хранению боеприпасов

«Союзники нашли возможность совместно использовать склады боеприпасов, чтобы лучше защищать друг друга и действовать вместе. Это важный шаг для Эстонии, поскольку она также поддерживает операции и поставки НАТО в нашем регионе, - сказал министр обороны Калле Лаанет. - Совместное хранение боеприпасов улучшит сотрудничество между союзниками как сейчас, так и в ситуациях, когда нам, так сказать, приходится использовать порох в реальных целях».