Эстония присоединилась к инициативе НАТО по совместному хранению боеприпасов
Эстония и семь других стран-членов НАТО подписали инициативу о совместном хранении боеприпасов.
Эстония и семь других стран-членов НАТО подписали инициативу о совместном хранении боеприпасов.
«Союзники нашли возможность совместно использовать склады боеприпасов, чтобы лучше защищать друг друга и действовать вместе. Это важный шаг для Эстонии, поскольку она также поддерживает операции и поставки НАТО в нашем регионе, - сказал министр обороны Калле Лаанет. - Совместное хранение боеприпасов улучшит сотрудничество между союзниками как сейчас, так и в ситуациях, когда нам, так сказать, приходится использовать порох в реальных целях».
Инициатива направлена на создание общих рамок, которых союзникам будет проще хранить боеприпасы на территориях друг друга. Это дает Эстонии возможность участвовать в создании соответствующей правовой базы, реализация которой также будет способствовать экономии средств, необходимых для хранения боеприпасов. Этот шаг также поддерживает идею строительства совместных складов на восточном крыле НАТО.
«Инициатива является свидетельством того, что вместе с нашими союзниками мы готовы защищаться коллективно», - подтвердил Лаанет.
Помимо Эстонии к инициативе совместного хранения боеприпасов присоединились Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Греция и Словакия.