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  • Телефонные мошенники попытались обмануть менеджера банка

Телефонные мошенники попытались обмануть менеджера банка

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В последнее время снова активизировались телефонные мошенники, и в этот раз они попытались обмануть главу технологического отдела Luminor Илью Советова, пишет ERR.

Советову позвонила женщина с местного номера и сказала, что звонит из отдела предотвращения мошенничества другого банка, сообщили представители Luminor.

"Она спросила меня, пытался ли я только что перевести 300 евро, и сказала, что полученное ими исходящее платежное поручение было больше моего баланса, поэтому они были обеспокоены и заблокировали его", - рассказывает Советов.

После этого мошенница несколько раз интересовалась, не потерял ли Советов недавно свою ID-карту или паспорт, и не передавал ли он свои документы кому-либо, кто мог ими воспользоваться не по назначению.

После этого мошенница поинтересовалась, какой банк является основным банком Советова, поскольку, якобы необходимо поделиться "попыткой мошенничества" с этим банком, и, узнав, что это Luminor, она попыталась понять, сколько денег на счете.

"Не получив от меня этой информации, она попросила меня оставаться на связи, пока она свяжет меня с отделом кибербезопасности и борьбы с мошенничеством Luminor. Примерно через 30 секунд к линии подошел мужчина, который представился руководителем отдела по предотвращению мошенничества банка Luminor и попросил меня представиться", - говорит Советов.

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