Телефонные мошенники попытались обмануть менеджера банка

Советову позвонила женщина с местного номера и сказала, что звонит из отдела предотвращения мошенничества другого банка, сообщили представители Luminor.

"Она спросила меня, пытался ли я только что перевести 300 евро, и сказала, что полученное ими исходящее платежное поручение было больше моего баланса, поэтому они были обеспокоены и заблокировали его", - рассказывает Советов.

После этого мошенница несколько раз интересовалась, не потерял ли Советов недавно свою ID-карту или паспорт, и не передавал ли он свои документы кому-либо, кто мог ими воспользоваться не по назначению.

После этого мошенница поинтересовалась, какой банк является основным банком Советова, поскольку, якобы необходимо поделиться "попыткой мошенничества" с этим банком, и, узнав, что это Luminor, она попыталась понять, сколько денег на счете.