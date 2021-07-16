Евростат: годовая инфляция в Эстонии в июне была выше средней в ЕС
Согласованная годовая инфляция в Эстонии в июне была выше, чем в среднем в странах Евросоюза, сообщает Евростат.
Согласованная годовая инфляция в Эстонии в июне была выше, чем в среднем в странах Евросоюза, сообщает Евростат.
В Литве инфляция в июне была 3,5%, в Латвии – 2,7%, а в Эстонии – 3,7%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.
В июне по сравнению с тем же месяцем 2020 года инфляция была зарегистрирована во всех странах ЕС, кроме Португалии (-0,6%).
Среднегодовая инфляция в ЕС в июне составила 2,2%, в еврозоне - 1,9%.
По сравнению с маем потребительские цены в июне в ЕС выросли на 0,2%, а в еврозоне - на 0,3%.