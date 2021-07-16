Евростат: годовая инфляция в Эстонии в июне была выше средней в ЕС

В Литве инфляция в июне была 3,5%, в Латвии – 2,7%, а в Эстонии – 3,7%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

В июне по сравнению с тем же месяцем 2020 года инфляция была зарегистрирована во всех странах ЕС, кроме Португалии (-0,6%).

Среднегодовая инфляция в ЕС в июне составила 2,2%, в еврозоне - 1,9%.