Картина дня: вспышка коронавируса в детском лагере, инцидент на речном трамвае и исследование останков "Эстонии"
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 июля.
По данным Департамента здоровья, в одном из детских лагерей Пярнумаа выявлена вспышка коронавируса: из 79 детей из двух смен заражены на сегодняшний день 29 человек. В департаменту о зараженных вовремя не сообщили. Читать далее...
Шесть раз нырявший к останкам парома «Эстония» высококлассный ныряльщик Яко Ольшевски говорит, что если кто-то спускался к парому в период 2019-2021 годов, Финляндия должна об этом знать. Читать далее...
Читатель Rus.Postimees обеспокоен инцидентом, произошедшем на недавно открывшемся речном трамвайчике "Caroline" в Нарве. Во время вечернего рейса 9 июля молодой человек выпрыгнул за борт судна, заставив поволноваться окружающих. Читать далее...
«Как только не называли нас после распада СССР: и бывшие республики СССР, и постсоветские республики, и страны Восточной и Центральной Европы… Самое свежее и самое лестное название – младоевропейцы, стыдливо признающее, что мы больше не часть бывшего СССР, а принадлежим к совсем другому миру», - пишет в своем мнении Айн Тоотс.
Сейчас коронавирусом заражаются в основном невакцинированные молодые люди. Вся медицинская система внимательно следит за распространением COVID-19. Как известно, перерыв между предыдущими волнами был довольной короткий. Например, на следующей неделе Ляэне-Таллиннская центральная больница уже откроет новые койки для больных коронавирусом. Читать далее...
Ученые использовали технологию редактирования генов CRISPR, чтобы заблокировать репликацию коронавируса в клетках человека - подход, который однажды может стать новым методом лечения Covid-19. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6665 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 62, то есть 1,7% от общего количества тестов. Читать далее...
В первом полугодии 2021 года в Таллинне было продано 5 259 квартир, что на 35 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице выросла в годовом исчислении на 8%. Статистику Земельного департамента анализирует руководитель бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Читать далее...
Сегодня, 16 июля, около 10:30 в Аардла поезд сбил пересекавшую железную дорогу на велосипеде 21-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм. Читать далее...
Министерство финансов направило на согласование проект постановления, на основании которого приостановленные с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года выплаты государства во вторую пенсионную ступень (4%) будут возмещены тем, кто продолжил осуществлять выплаты в свою вторую ступень (2%). Читать далее...