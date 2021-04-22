Картина дня: вспышка коронавируса в детском лагере, инцидент на речном трамвае и исследование останков "Эстонии"

В эстонском детском лагере вспышка коронавируса: заражены 29 детей

По данным Департамента здоровья, в одном из детских лагерей Пярнумаа выявлена вспышка коронавируса: из 79 детей из двух смен заражены на сегодняшний день 29 человек. В департаменту о зараженных вовремя не сообщили. Читать далее...

Нырявший к «Эстонии» Якоб Ольшевски: кто-то двигал рампу

Шесть раз нырявший к останкам парома «Эстония» высококлассный ныряльщик Яко Ольшевски говорит, что если кто-то спускался к парому в период 2019-2021 годов, Финляндия должна об этом знать. Читать далее...

Инцидент на речном трамвае: молодой человек выпрыгнул за борт и поплатился за это

Читатель Rus.Postimees обеспокоен инцидентом, произошедшем на недавно открывшемся речном трамвайчике "Caroline" в Нарве. Во время вечернего рейса 9 июля молодой человек выпрыгнул за борт судна, заставив поволноваться окружающих. Читать далее...

Кто мы для России?

«Как только не называли нас после распада СССР: и бывшие республики СССР, и постсоветские республики, и страны Восточной и Центральной Европы… Самое свежее и самое лестное название – младоевропейцы, стыдливо признающее, что мы больше не часть бывшего СССР, а принадлежим к совсем другому миру», - пишет в своем мнении Айн Тоотс.

Графики 〉 Суле: в больницы попадают 30-56-летние пациенты с коронавирусом

Сейчас коронавирусом заражаются в основном невакцинированные молодые люди. Вся медицинская система внимательно следит за распространением COVID-19. Как известно, перерыв между предыдущими волнами был довольной короткий. Например, на следующей неделе Ляэне-Таллиннская центральная больница уже откроет новые койки для больных коронавирусом. Читать далее...

Ученые нашли способ, останавливающий размножение коронавируса

Ученые использовали технологию редактирования генов CRISPR, чтобы заблокировать репликацию коронавируса в клетках человека - подход, который однажды может стать новым методом лечения Covid-19. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 62 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6665 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 62, то есть 1,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Эксперт: люди лежат на пляже, а не сидят на порталах недвижимости, но рынок стабилен

В первом полугодии 2021 года в Таллинне было продано 5 259 квартир, что на 35 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена квадратного метра квартиры в столице выросла в годовом исчислении на 8%. Статистику Земельного департамента анализирует руководитель бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Читать далее...

В Тарту погибла попавшая под поезд велосипедистка

Сегодня, 16 июля, около 10:30 в Аардла поезд сбил пересекавшую железную дорогу на велосипеде 21-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм. Читать далее...

Государство компенсирует взносы во II пенсионную ступень в течение двух лет