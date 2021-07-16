Ряды Сил обороны пополнят около 2000 призывников: их ждет вакцинация
На следующей неделе ряды Сил обороны пополнят около 2000 призывников. Новый призыв начинается в понедельник и завершится в среду.
На следующей неделе ряды Сил обороны пополнят около 2000 призывников. Новый призыв начинается в понедельник и завершится в среду.
Силы обороны собираются вакцинировать против COVID-19 военнослужащих срочной службы июльского призыва, которые прибудут в воинские части на следующей неделе, сообщила BNS пресс-служба генштаба Сил обороны.
Силы обороны намерены привить вакцинами на основе мРНК всех до сих пор непривытых военнослужащих июльского призыва. Эта мера важна как с точки зрения защиты здоровья каждого человека и всего гражданского и военного персонала вооруженных сил в целом, поскольку обеспечение боеготовности Сил обороны начинается на индивидуальном уровне, а безопасность среды зависит от вклада всех служащих, сообщили Силы обороны.
Департамент оборонных ресурсов проводит призыв на военную службу трижды в год: в феврале и июле, когда в течение одиннадцатимесячной военной службы проходят подготовку руководство резервных подразделений и водителей, и в октябре, когда на восемь месяцев призываются рядовой состав будущего резерва.