Ряды Сил обороны пополнят около 2000 призывников: их ждет вакцинация

Силы обороны собираются вакцинировать против COVID-19 военнослужащих срочной службы июльского призыва, которые прибудут в воинские части на следующей неделе, сообщила BNS пресс-служба генштаба Сил обороны.

Силы обороны намерены привить вакцинами на основе мРНК всех до сих пор непривытых военнослужащих июльского призыва. Эта мера важна как с точки зрения защиты здоровья каждого человека и всего гражданского и военного персонала вооруженных сил в целом, поскольку обеспечение боеготовности Сил обороны начинается на индивидуальном уровне, а безопасность среды зависит от вклада всех служащих, сообщили Силы обороны.