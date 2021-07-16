Под Томском нашли исчезнувший пассажирский Ан-28

Все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-28 авиакомпании "Сила", который совершил аварийную посадку в Томской области живы, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось о том, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа). На поиски вылетели вертолеты Ми-8.

Самолет совершил жесткую посадку, по предварительным данным, из-за отказа двигателя. "Спустя полчаса полета, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо", - сказал источник.

Аварийные выходы в самолете при этом остались целы, а люди смогли покинуть поврежденный самолет, возгорания не последовало.

Экипаж ранее провалил проверку

Экипаж совершившего аварийную посадку самолета ранее провалил проверку действий в аварийной ситуации, сообщили "Интерфаксу" в службах транспортного надзора региона.

"Во время плановых проверок весной прошлого года были выявлены критические несоответствия, включая невыполнение экипажем нормативов по действиям во время ЧС и аварийных ситуаций", - сказал собеседник агентства.