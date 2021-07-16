В Ласнамяэ бдительные люди помогли найти пропавшую женщину
Полиция просила помощи людей в выяснении местонахождения пропавшей в Таллинне 86-летней Тамары.
Полиция просила помощи людей в выяснении местонахождения пропавшей в Таллинне 86-летней Тамары.
Последний раз Тамару видели сегодня около 10 часов утра, когда она на остановке «Маяка» садилась в автобус номер 55.
Полиция беседовала с близкими Тамары и проверила места, где она могла находиться, но найти ее не удалось.
Вечером пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что в Ласнамяэ бдительные люди нашли женщину, которой, вероятно, стало плохо со здоровьем. Скорая помощь доставила пожилую даму в больницу. Там выяснилось, что речь идет о пропавшей Тамаре. Ее жизни ничего не угрожает.