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В Ласнамяэ бдительные люди помогли найти пропавшую женщину

Скорая помощь. ФОТО: Arvo Meeks

Полиция просила помощи людей в выяснении местонахождения пропавшей в Таллинне 86-летней Тамары.

Последний раз Тамару видели сегодня около 10 часов утра, когда она на остановке «Маяка» садилась в автобус номер 55. 

Полиция беседовала с близкими Тамары и проверила места, где она могла находиться, но найти ее не удалось.

Вечером пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что в Ласнамяэ бдительные люди нашли женщину, которой, вероятно, стало плохо со здоровьем. Скорая помощь доставила пожилую даму в больницу. Там выяснилось, что речь идет о пропавшей Тамаре. Ее жизни ничего не угрожает. 

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