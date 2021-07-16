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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне Тамару

Пропавшая Тамара. ФОТО: Полиция

Полиция просит помощи людей в выяснении местонахождения пропавшей в Таллинне 86-летней Тамары.

Последний раз Тамару видели сегодня около 10 часов утра, когда она на остановке «Маяка» садилась в автобус номер 55. Без посторонней помощи она может попасть в беду.

На Тамаре были светлая блузка и пестрая юбка, бежевые туфли, золотые серьги, у нее была небольшая черная сумка. Правая рука женщины в гипсе, она пользуется тростью, ходит с трудом.

Полиция беседовала с близкими Тамары и проверила места, где она могла находиться, но до сих пор найти ее не удалось.

Полиция просит всех, кто видел Тамару или владеет информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

ФОТО: Полиция

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