Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне Тамару

Последний раз Тамару видели сегодня около 10 часов утра, когда она на остановке «Маяка» садилась в автобус номер 55. Без посторонней помощи она может попасть в беду.

На Тамаре были светлая блузка и пестрая юбка, бежевые туфли, золотые серьги, у нее была небольшая черная сумка. Правая рука женщины в гипсе, она пользуется тростью, ходит с трудом.

Полиция беседовала с близкими Тамары и проверила места, где она могла находиться, но до сих пор найти ее не удалось.

Полиция просит всех, кто видел Тамару или владеет информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.