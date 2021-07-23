Пт, 23.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Прямая трансляция ⟩ Соревнования по фехтованию и велоспорту

Фехтовальный турнир в Токио стартует 24 июля в 3:55 индивидуальными соревнованиями женщин-шпажисток. Эстонию на них представляют Катрина Лехис, Юлия Беляева и Эрика Кирпу.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию этих соревнований, которые ориентировочно продлятся до 5:55. Комментируют журналист Стас Кузнецов и тренер по фехтованию Олег Пугачев.

С 5:00 параллельно можно смотреть групповую шоссейную гонку среди мужчин. Болеем за Танеля Кангерта и Пеэтера Прууса!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back