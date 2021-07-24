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  • Первая медаль Эстонии: Лехис победила россиянку и завоевала бронзу

Видео ⟩ Первая медаль Эстонии: Лехис победила россиянку и завоевала бронзу

В субботу, 24 июля, в 13:45 в рамках фехтовального турнира в Токио состоялся бой за третьей место среди женщин-шпажисток: в поединке встретились эстонка и россиянка. 

В 1/16 финала Юлия Беляева одержала уверенную победу над француженкой Коралиной Виталис с результатом 15:5. Катрина Лехис выиграла у польской спортсменки Эвы Тшебиньской — 11:10. К сожалению, Эрика Кирпу проиграла американке Келли Херли -14:15.

В 1/8 Беляева выиграла и у японки Нозоми Накано со счетом 15:10 и прошла в четвертьфинал. Одержала победу над итальянкой Марой Наварриа и прошла в четвертьфинал и Лехис (9:14).

В 1/4 финала, к сожалению, Беляева проиграла румынской спортсменке Анне Марие Попеску со счетом 8:15. А Катрина Лехис одержала победу над итальянкой Росселлой Фьяминго и прошла в полуфинал (15:7).

В полуфинале Лехис проиграла румынке Попеску со счетом 11:15. 

В бою за третье место Лехис обыграла россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8).

Это индивидуальные соревнования, которые будут комментировать журналист Стас Кузнецов и тренер по фехтованию Олег Пугачев.

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