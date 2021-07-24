Видео ⟩ Первая медаль Эстонии: Лехис победила россиянку и завоевала бронзу
В субботу, 24 июля, в 13:45 в рамках фехтовального турнира в Токио состоялся бой за третьей место среди женщин-шпажисток: в поединке встретились эстонка и россиянка.
В субботу, 24 июля, в 13:45 в рамках фехтовального турнира в Токио состоялся бой за третьей место среди женщин-шпажисток: в поединке встретились эстонка и россиянка.
В 1/16 финала Юлия Беляева одержала уверенную победу над француженкой Коралиной Виталис с результатом 15:5. Катрина Лехис выиграла у польской спортсменки Эвы Тшебиньской — 11:10. К сожалению, Эрика Кирпу проиграла американке Келли Херли -14:15.
В 1/8 Беляева выиграла и у японки Нозоми Накано со счетом 15:10 и прошла в четвертьфинал. Одержала победу над итальянкой Марой Наварриа и прошла в четвертьфинал и Лехис (9:14).
В 1/4 финала, к сожалению, Беляева проиграла румынской спортсменке Анне Марие Попеску со счетом 8:15. А Катрина Лехис одержала победу над итальянкой Росселлой Фьяминго и прошла в полуфинал (15:7).
В полуфинале Лехис проиграла румынке Попеску со счетом 11:15.
В бою за третье место Лехис обыграла россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8).
Это индивидуальные соревнования, которые будут комментировать журналист Стас Кузнецов и тренер по фехтованию Олег Пугачев.