Видео ⟩ Первая медаль Эстонии: Лехис победила россиянку и завоевала бронзу

В 1/16 финала Юлия Беляева одержала уверенную победу над француженкой Коралиной Виталис с результатом 15:5. Катрина Лехис выиграла у польской спортсменки Эвы Тшебиньской — 11:10. К сожалению, Эрика Кирпу проиграла американке Келли Херли -14:15.

В 1/8 Беляева выиграла и у японки Нозоми Накано со счетом 15:10 и прошла в четвертьфинал. Одержала победу над итальянкой Марой Наварриа и прошла в четвертьфинал и Лехис (9:14).

В 1/4 финала, к сожалению, Беляева проиграла румынской спортсменке Анне Марие Попеску со счетом 8:15. А Катрина Лехис одержала победу над итальянкой Росселлой Фьяминго и прошла в полуфинал (15:7).

В полуфинале Лехис проиграла румынке Попеску со счетом 11:15.

В бою за третье место Лехис обыграла россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8).