Фото, видео ⟩ Сборная Эстонии по фехтованию вышла в финал!
Сборная Эстонии победила в фехтовальном полуфинале сборную Италии со счетом 42:34.
Сборная Эстонии победила в фехтовальном полуфинале сборную Италии со счетом 42:34.
Эстонские спортсменки лидировали на протяжении всей встречи и не уступили своего преимущества до конца. В составе эстонской сборной сражались Юлия Беляева, Катрина Лехис, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих.
Во втором полуфинале встречались сборные Южной Кореи и Китая, верх одержали кореянки, с которыми теперь предстоит сразиться в финале эстонским фехтовальщицам.
Комментировали прямую трансляцию Rus.Postimees журналист Стас Кузнецов и тренер по фехтованию Олег Пугачев.