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Фото, видео ⟩ Сборная Эстонии по фехтованию вышла в финал!

Сборная Эстонии победила в фехтовальном полуфинале сборную Италии со счетом 42:34.

Эстонские спортсменки лидировали на протяжении всей встречи и не уступили своего преимущества до конца. В составе эстонской сборной сражались Юлия Беляева, Катрина Лехис, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих.

Во втором полуфинале встречались сборные Южной Кореи и Китая, верх одержали кореянки, с которыми теперь предстоит сразиться в финале эстонским фехтовальщицам.

Комментировали прямую трансляцию Rus.Postimees журналист Стас Кузнецов и тренер по фехтованию Олег Пугачев.

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