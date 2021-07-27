Фото и видео ⟩ Эстонские фехтовальщицы завоевали олимпийское золото

Настоящей героиней встречи стала опытнейшая Ирина Эмбрих, которой удалось в трудный момент вывести сборную Эстонии вперед и вселить в наших спортсменок надежду. Блестяще выступила в решающем поединке Катрина Лехис, которой удалось на последних минутах увеличить разрыв и эффективно защищаться.

Путь Эстонии к победе складывался нервно, в середине четвертьфинала с Польшей наши фехтовальщицы проигрывали четыре укола. В шестом миниматче Юлия Беляева вернула Эстонию в игру, и наша сборная выиграла 29:26.

Полуфинал против Италии проходил уже более гладко: Эстония вырвалась вперед с самого начала. Хотя в предпоследнем миниматче были и тревожные моменты: во время поединка Беляевой преимущество в 11 уколов сократилось до четырех, однако Катрина Лехис не подвела и вывела Эстонию в финал.

Сборная Южной Кореи в четвертьфинале одержала верх на США со счетом 38:33, после чего в полуфинале одолела Китай со счетом 38:29. Однако справиться с эстонскими спортсменками кореянкам не удалось.