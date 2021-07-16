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  • Ида-Виру
  • Ида-Вируская центральная больница продолжит вакцинацию без предварительной регистрации

Ида-Вируская центральная больница продолжит вакцинацию без предварительной регистрации

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Ида-Вируская центральная больница и на предстоящей неделе продолжит вакцинацию от коронавируса без предварительной регистрации.

В центре здоровья Кивиыли (Кескпуйестеэ, 36) с 9 до 15 часов 20 июля можно будет привиться вакциной Pfizer или Janssen, а с 9 до 15 часов 27 июля вакциной Moderna.

В торговом центре Ийдла (Малева, 23) с 14 до 18 часов 21 и 22 июля можно будет привиться вакциной Janssen.

Вакцина Pfizer подходит для молодых людей от 12 лет, другие вакцины предназначены только для совершеннолетних.

При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

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