Ида-Вируская центральная больница продолжит вакцинацию без предварительной регистрации

В центре здоровья Кивиыли (Кескпуйестеэ, 36) с 9 до 15 часов 20 июля можно будет привиться вакциной Pfizer или Janssen, а с 9 до 15 часов 27 июля вакциной Moderna.

В торговом центре Ийдла (Малева, 23) с 14 до 18 часов 21 и 22 июля можно будет привиться вакциной Janssen.

Вакцина Pfizer подходит для молодых людей от 12 лет, другие вакцины предназначены только для совершеннолетних.