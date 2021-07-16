Женщина сидит за столиком на террасе в кафе. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В Москве и области с 19 июля отменяется система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. В столице разрешили работу ночных клубов, баров и караоке. Заболеваемость с начала пика в городе упала вдвое, подсчитали московские власти.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений, [...] с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В эфире телеканала "Россия 1" он добавил, что решение принято "по многочисленным просьбам бизнеса и исходя из той эпидемиологической ситуации, которую мы видим".

Оформить QR-код все еще можно, рестораны будут использовать их при желании, сказал Собянин.

Кроме того, с 19 июля возобновляется работа ночных клубов, баров, караоке, фудкортов и детских игровых комнат.

"Ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей, - сказал Собянин. - От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом, на треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований, но и массовой вакцинации".

Собянин заявил, что в столице снизилась заполняемость коечного фонда. "Мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу", - сказал он.

Область тоже смягчает ограничения

Такое же решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. "С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Воробьев отметил, что первым компонентом вакцины в области уже привито больше 2,4 миллиона человек - почти 40% от всех жителей старше 18 лет.

Власти Москвы и Подмосковья ввели запрет на посещение ресторанов без QR-кода с 28 июня этого года. Получить его можно было после второго этапа вакцинации, а также в случае болезни в последние полгода. Если кода нет, то предлагалось предъявить на входе в ресторан ПЦР-тест не старее трех дней.

Кроме того, власти регионов ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг - 60% работников организации должны получить первый укол до 15 июля.

Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась примерно в два раза раза с момента пика, который наблюдался месяц назад. В пятницу 16 июля выявили 5382 заражения, 8032 человека выздоровели. В Подмосковье - 2484 зараженных и 1861 выздоровевший.

Для многих владельцев кафе и ресторанов решение мэрии практически равно полному локдауну, говорил в беседе с Би-би-си уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

По его словам, причина этого в том, что официально переболевших и привитых людей, которые смогут получить QR-код, мало, а экономика ресторанов построена именно на потоке клиентов.

Падение выручки и посещаемости в столичных ресторанах из-за введения системы QR-кодов по итогам первых пяти дней ее работы составило от 40% до 90%, сообщали "Интерфаксу" представители отрасли. О том, что за последние недели в Москве прекратили работать около 170 заведений, рассказала в середине июля уполномоченный по правам предпринимателей, основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.