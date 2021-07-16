Лукашенко изменил законы о защите суверенитета и конституционного строя
15 июля Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя".
15 июля Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя".
В нем определено, что именно считается беспорядками при введении ЧС: попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие угрозу жизни и безопасности граждан.
Уточнён перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений при ЧС -
Расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций (силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований).
Их задачи дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности.
С учётом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных Сил (борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов).