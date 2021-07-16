Лукашенко изменил законы о защите суверенитета и конституционного строя

В нем определено, что именно считается беспорядками при введении ЧС: попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие угрозу жизни и безопасности граждан.

Уточнён перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений при ЧС -

например, добавлена возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ, особый порядок аккредитации журналистов, ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций (силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований).

Их задачи дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности.