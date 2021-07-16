Путин объявил о преодолении последствий пандемии в РФ

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям", - сказал Путин, выступая на неформальной встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество".

Он добавил: "Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась".

Россия, отметил Путин, готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической структурной политики.