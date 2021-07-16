Начинается фотоконкурс природы острова Аэгна: иметь профессиональный фотоаппарат не нужно

Работы на конкурс можно посылать с 16 июля до 12 августа на адрес электронной почты aegna@tallinnlv.ee. Каждый участник конкурса может послать на конкурс до трех работ (фотографий). В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, он не предполагает наличие профессионального фотоаппарата – фото можно делать и на телефон.

Участие в конкурсе означает согласие на использовании и бесплатную публикацию фотографий в информационных каналах управы – на домашней странице, в газете и социальных сетях. При использовании фотографий указывает имя автора.

«С помощью фотоконкурса мы призываем обратить внимание на природу, историю и своеобразность острова Аэгна, а также хотим поспособствовать развитию внутреннего туризма. Остров Аэгна – это отличное место для отдыха на природе вдали от городского шума, - сказала заместитель старейшины района Кесклинн Елена Калбина. – Для идеального отдыха не нужно обязательно ехать куда-то далеко. В Эстонии множество мест с красивой природой, которые стоит для себя открыть и множество возможностей для путешествий и отдыха. Остров Аэгна – это одно их таких мест, которое обязательно стоит посетить каждому».

С работами конкурса можно будет ознакомиться на Дне Балтийского моря 26 августа. День Балтийского моря будет отмечаться на улице Рейди около пляжа Инглиранд и будет посвящён входящему в состав Кесклинна острову Аэгна. В программе Дня Балтийского моря как развлекательные мероприятия для людей разных возрастов, так и серьезные обсуждения и доклады на тему бережливого отношения к природе.