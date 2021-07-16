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  • Сильный ветер повалил деревья на Пярнуском уездном кладбище
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ФОТО ⟩ Сильный ветер повалил деревья на Пярнуском уездном кладбище

Фото упавших деревьев. ФОТО: Lugeja foto

В Пярнуском уезде на кладбище Сурью из-за сильных порывов ветра деревья упали на могилы. Также одно сломанное дерево повредило дом, а другое было на обочине дороги, пишет Postimees.

«Шторм в Сурью нарушил покой "обитателей" лютеранского кладбища и не только», - описал ситуацию читатель Postimees, добавив, что ветер также сломал большое дерево на шоссе Уулу-Валга, повредил крышу дома и вызвал серьезную обеспокоенность жителей.

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