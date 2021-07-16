Эстония отправит в Литву десять палаток с оборудованием стоимостью 200 000 евро

Литва обратилась к институтам и ведомства стран ЕС с просьбой о помощи, перечислив необходимое для сдерживания миграционного давления со стороны Беларуси. Эстония готова направить Литве помощь в рамках механизма защиты населения, передал МВД. Спасательный департамент готов отправить Литве десять палаток с оборудованием от кондиционеров до мебели.

Стоимость оборудования, которое отправят в Литву, превышает 200 000 евро, его профинансируют на средства гуманитарной помощи МИД.

«Мы крайне серьезно относимся к миграционному давлению на Литву. Литва — одна из стран Балтии и наш давний партнер. Мы постоянно сотрудничаем, держим друг друга в курсе и мы поможем в Литве, чтобы успешно справиться в обусловленной иммигрантами ситуации. Заверяем, что они не останутся одни в сложной ситуации. Помощь Литве вселит в наших людей уверенность в том, что при похожей ситуации в будущем и Эстония сможет опереться на союзников», - сказал глава МВД Кристиан Яани.

«Во-первых, Эстония поможет близкому соседу. Во-вторых, иммигранты, попавшие в результате незаконного миграционного потока из Беларуси в Литву, повлияют на стабильность и безопасность всего региона. Помогая Литве, мы вместе защищаем безопасность и ценности всех Балтийских стран, - сказала глава МИД Эва-Мария Лийметс. - На этой неделе я на заседании совета по иностранным делам ЕС призвала всех стран-членов к сотрудничеству с третьими странами, чтобы остановить миграционный поток. Прежде всего нам следует вместе заняться организацией возвращения незаконных иммигрантов и одновременно помочь Литве, чтобы на месте найти решение для сложившей ситуации».

К механизму защиты населения ЕС присоединились все 27 членов ЕС, а также Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция.

Смысл механизма в том, что при возникновении в одной из стран кризисной ситуации, с которой она сама не может справиться, она может обратиться к другим участникам механизма за помощью на международном уровне и быстро получить ее.