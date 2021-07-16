Прививка от коронавируса: ждет ли Европу обязательная вакцинация?

Как относятся к перспективе принудительной вакцинации власти разных стран Европы, и везде ли существует правовая база для этого требования? Детали - у DW.

Франция: Макрон призвал сограждан вакцинироваться

Президент Эмманюэль Макрон вечером 12 июля в своем телеобращении, которое собрало больше зрителей, чем финал чемпионата Европы по футболу, придал новый импульс кампании вакцинации в стране. Прежде всего предложенные им меры затрагивают медицинских работников: если сотрудники больниц и домов престарелых не будут вакцинированы до сентября, они рискуют потерять работу. Кроме того, президент перечислил вводимые ограничения для непривитых.

Призывом к обязательной вакцинации французские власти реагируют на распространение чрезвычайно заразного дельта-варианта коронавируса. Более того, до сих пор полностью не вакцинированными остаются около 39 процентов жителей страны.

Во Франции пока нет критических высказываний по поводу обязательной вакцинации, а также дискуссий на этот счет. Напротив, сразу после выступления Макрона через интернет на прививку записались почти миллион французов. Как сообщил сайт бронирования Doctolib, это сделали в основном молодые люди в возрасте до 35 лет.

Германия: принудительной вакцинации не будет

Вскоре после сообщений об обязательной вакцинации в других странах власти Германии ясно дали понять, что занимают прямо противоположную позицию и не намерены вынуждать соотечественников прививаться против воли. 14 июля это решение озвучила Ангела Меркель - в непривычной для нее жесткой манере. "Мы не собираемся идти по пути, предложенному Францией. Мы уже заявили, что обязательной вакцинации не будет", - сказала канцлер ФРГ.

Заявление Меркель едва ли вызовет большой общественный резонанс - при всем желании властей провести в Германии всеобщую обязательную вакцинацию нереально. Право на физическую неприкосновенность граждан закреплено в конституции страны. Впрочем, исключения все же есть: например, при поступлении в детский сад или школу у детей должна быть прививка от кори. Вакцинироваться от кори необходимо и сотрудникам общественных и медицинских учреждений, в том числе воспитателям и учителям. Соискатели убежища и беженцы также обязаны сделать эту прививку не позднее, чем через месяц после заселения в общежитие.

Великобритания: карантинные ограничения полностью отменят к 19 июля

Выступление сборной Англии на чемпионате Европы по футболу восхитило сотни тысяч футбольных болельщиков. А вот толпы зрителей на стадионе "Уэмбли" без защитных масок и не соблюдающие даже минимальной социальной дистанции вызвали критику во всем мире. В самой Великобритании 85 процентов новых заражений вызваны чрезвычайно заразным дельта-вариантом коронавируса.