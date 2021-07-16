Пт, 16.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Таллиннский технический университет хочет проводить вакцинацию на месте

Таллиннский технический университет хочет проводить вакцинацию на месте

Таллиннский Технический университет. Иллюстративное фото. ФОТО: Madis Veltman/Postimees

Крупнейшие университеты Эстонии еще не определились с организацией учебного процесса осенью, но надеются на контактное обучение.

Проректор по учебной части Таллиннского технического университета Хендрик Волль сообщил, что университет гибко подходит к форме обучения, и, по всей вероятности, осенью она будет гибридной, пишет rus.err.ee.

Осенью или в конце августа университет совместно с Департаментом здоровья хотел бы начать организовывать вакцинацию.

Проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк рассказала, что возможность проводить вакцинацию обсуждали весной, но тогда все же решили оставить это на усмотрение Департамента здоровья, но при необходимости осенью такую возможность обсудят заново.

В Тартуском университете осенью, вероятно, сохранится требование соблюдения гигиены и, возможно, ношения масок, а в Таллиннском университете надеются, что обучение будет контактным, но они готовы и к дистанционной форме.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back