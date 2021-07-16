Таллиннский технический университет хочет проводить вакцинацию на месте
Крупнейшие университеты Эстонии еще не определились с организацией учебного процесса осенью, но надеются на контактное обучение.
Крупнейшие университеты Эстонии еще не определились с организацией учебного процесса осенью, но надеются на контактное обучение.
Проректор по учебной части Таллиннского технического университета Хендрик Волль сообщил, что университет гибко подходит к форме обучения, и, по всей вероятности, осенью она будет гибридной, пишет rus.err.ee.
Осенью или в конце августа университет совместно с Департаментом здоровья хотел бы начать организовывать вакцинацию.
Проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк рассказала, что возможность проводить вакцинацию обсуждали весной, но тогда все же решили оставить это на усмотрение Департамента здоровья, но при необходимости осенью такую возможность обсудят заново.
В Тартуском университете осенью, вероятно, сохранится требование соблюдения гигиены и, возможно, ношения масок, а в Таллиннском университете надеются, что обучение будет контактным, но они готовы и к дистанционной форме.