Вне дома: легендарное американское мороженое Baskin Robbins наконец в Таллинне
На Ратушной площади открылось кафе-мороженое легендарной американской компании. Самое время есть мороженое, решили мы и отправились на дегустацию.
На Ратушной площади открылось кафе-мороженое легендарной американской компании. Самое время есть мороженое, решили мы и отправились на дегустацию.
Что знает житель Таллинна об этом мороженом? Наверное ничего, если только не пробовал его в путешествиях по разным странам. Должна признаться, что я предпочитаю во время путешествий пробовать мороженое, произведенное в той стране, с достопримечательностями которой я знакомлюсь. Поэтому для меня все было впервые.
Баскин? Первая часть названия бренда тут же приведет любителя театра к династии эстонских актеров и режиссеров Эйно и Романа Баскиных. Эх, если можно было бы пригласить их попробовать мороженое однофамильца... Без шуточек Эйно тут бы точно не обошлось. К сожалению, ни Эйно, ни Романа уже нет с нами.
А вторая фамилия - Роббинс - возвращает в книжное детство: «Робин-Бобин-Барабек скушал сорок человек» и вообще «Шалтай-Болтай свалился во сне» - такое все английское-английское, хотя на самом деле американско-эмигрантское.
У родителей одного из основателей бренда – Ирвина Роббинса – была своя маслобойня, а из побочной продукции они изготавливали мороженое. Ирвин открыл свое первое кафе в Калифорнии, имея капитал в 6000 долларов наличными и огромное желание начать свой бизнес. Берт Баскин вернулся с фронта после окончания II мировой войны и тоже открыл свое кафе. В 1947 году двоюродные братья решили объединиться. Результаты этого объединения вы видите сегодня. В том числе в Таллинне.
Управляющему кафе-мороженым и сособственнику франшизы Baskin Robbins Леониду Богуславскому всего двадцать лет! И в данном конкретном случае это скорее достоинство, чем недостаток.
«Почему кафе-мороженое?» - спрашиваю у юного управляющего. «Во-первых в Таллинне мало кафе-мороженых. Традиции производство мороженого есть, длинные и славные – Preemia, Balbino… А вот кафе, где можно полакомиться мороженым хорошего качества с необычными вкусами, можно пересчитать по пальцам одной руки», — отвечает он.
Леонид Богуславский и его отец, ставшие учредителями фирмы-франшизы Baskin Robbins, рассчитывают на внимание тех, кто где-то когда-то пробовал легендарное мороженое, и на интерес пока еще не туристов, но горожан, которые только где-то что-то слышали об этом бренде. А к хорошему, как известно, привыкаешь быстро... Но я пока теоретизирую, так как еще не пробовала мороженое от Baskin Robbins.
Бизнес-модель не изменилась с 1953 года
75 лет — много не только для компании, но и для иной страны. Мир вокруг стремительно меняется, а вот первоначальную бизнес-модель Baskin Robbins так и не пришлось менять. Звучит нереально, но она в почти неизменном виде существует до сих пор. Каждый, кто сегодня покупает у франшизы право продавать легендарное мороженое, делает это точно так же, как в 1953 году.
И вот. На улице больше тридцати. Самое время идти дегустировать мороженое. Кстати, прежде чем заказывать шарики, можно попробовать и решить, ваше - не ваше. И такая возможность есть не только у любопытного журналиста, но и у любого посетителя кафе. Пользуйтесь!
Если вы присмотритесь к слогану Baskin Robbins, то в центре увидите розовую цифру 31. Это слоган компании - «31 вкус», который говорит, что покупатель каждый день в течение месяца может наслаждаться разными сортами мороженого.
Все сорта имеют свои названия. Их можно почитать на наклейках, размещенных на прилавке. Правда, шрифт на них мелковат, но владельцы обещали, что скоро появятся новые, гораздо более читаемые этикетки.
Для дегустации имеются специальные ложечки. Скажу сразу: мороженое плотное, сливочное, чем-то похожее по консистенции на итальянское джелато. Как меня заверил Богуславский, да об этом написано в каждой статье о Baskin Robbins в интернете, все ингредиенты мороженого натуральные. Похоже, что это на самом деле так. По крайней мере, оно сильно отличается по вкусу от того, что продается в наших магазинах.
Сладкое-сладкое и при этом соленое – мороженое с попкорном и соленой карамелью, мокко с миндалем – для поклонников хорошего кофе, кстати, кофе тут отменный. Любителям творога понравится мороженое «чизкейк Нью-Йорк», его же не рекомендую тем, кто на дух не переносит творог в кондитерских изделиях, а такие тоже есть.
Очень понравилось мороженое с классическим вкусом пралине, «манго-танго» – с отчетливым вкусом манго и включениями мангового мармелада. Интересный вкус у «шоколадной ленты», глубокий и насыщенный.
А вот разноцветные детские сорта. Например, «космический пришелец», бананово-клубничное, «волшебные леденцы».
Для любителей тропических вкусов – сорбе с маракуйей, а вот клюквенно-малиновый сорбе с включениями ягод понравится даже большим капризулям.
Освежает лаймовый лед, он совсем не похож на ледышки с сиропом в большом стакане, которые вы наверняка где-то пробовали. Удивительно вкусное мороженое под названием «спелая дыня». Вкус дыни поначалу едва уловим, но обладает мощным послевкусием. От мороженого с низким содержанием жиров «зимняя вишня» я ожидала чего-то безвкусно-обезжиренного, ан нет – и текстура, и вкус присутствуют. ОК.
Понравилось классическое ванильное мороженое, приятно было встретить знакомый вкус тирамису в одноименном сорте. Любителям орехов – сюда: фисташково-миндальное мороженое превосходно, как и кленовое с грецкими орехами.
В жару приятно освежат летний малиновый мусс и апельсиновое сорбе, удивило и понравилось веганское мороженое с мюсли и апельсиновой прослойкой.
Вам не надоело? В ассортименте таллиннского «Баскина» 32 сорта. Одновременно в продаже - 24. В данный момент на европейских заводах компании производится 65 сортов. А с 1945 года компания выпустила мороженое более 1 300 вкусов, включая веганские сорта.
«Пандемия нам скорее помогла, потому что обычно грабительские цены на аренду в Старом городе сейчас довольно приемлемы. Когда удалось арендовать это помещение, я вообще ничего не знал: как нанести на стены фирменный логотип, почему уложенную елочкой плитку труднее мыть, где найти типографию. Я постоянно чему-то учусь. Когда мы заказали кофейную машину, пришлось пойти на двухмесячные курсы», — рассказывает Леонид Богуславский.
Он учится не только на практике, но и собирается получать высшее образование. Скорее всего, в области экономики или ведения бизнеса. Начало ведь положено!
В головной конторе Baskin Robbins, судя по всему, работают мощнейшие маркетологи. Они, используя статистические данные о населении Таллинна и Эстонии и изучив планы городов, пришли к выводу, что в Таллинне можно открыть три кафе-мороженых Baskin Robbins.
Леонид уже думает о дальнейшем развитии фирмы. «Мороженницы популярны в торговых центрах, но туда пока забираться не хочется. Можно открыть кафе и в новой части центра города. А потом и до Пярну доберемся!» - амбициозность молодого человека, как мне кажется, не беспочвенна: первое кафе-то уже работает.
Если фамилия Баскин вызвала у меня воспоминание о наших театральных деятелях, то и про Леонида Богуславского я тоже где-то слышала. Google в помощь, и вот вам пожалуйста: тезка и однофамилец управляющего новым кафе Леонид Богуславский - российский миллионер, известный инвестор и совладелец компаний «Яндекс» и «Озон.ру».
«К сожалению, это не я!» - смеется Леонид. Посмотрим, чем будет заниматься этот молодой человек лет эдак через десять!