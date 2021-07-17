Вне дома: легендарное американское мороженое Baskin Robbins наконец в Таллинне

И вот. На улице больше тридцати. Самое время идти дегустировать мороженое. Кстати, прежде чем заказывать шарики, можно попробовать и решить, ваше - не ваше. И такая возможность есть не только у любопытного журналиста, но и у любого посетителя кафе. Пользуйтесь!

Забавные названия и неожиданные вкусы

Если вы присмотритесь к слогану Baskin Robbins, то в центре увидите розовую цифру 31. Это слоган компании - «31 вкус», который говорит, что покупатель каждый день в течение месяца может наслаждаться разными сортами мороженого.

ФОТО: Baskin Robbins

Все сорта имеют свои названия. Их можно почитать на наклейках, размещенных на прилавке. Правда, шрифт на них мелковат, но владельцы обещали, что скоро появятся новые, гораздо более читаемые этикетки.

Для дегустации имеются специальные ложечки. Скажу сразу: мороженое плотное, сливочное, чем-то похожее по консистенции на итальянское джелато. Как меня заверил Богуславский, да об этом написано в каждой статье о Baskin Robbins в интернете, все ингредиенты мороженого натуральные. Похоже, что это на самом деле так. По крайней мере, оно сильно отличается по вкусу от того, что продается в наших магазинах.

Сладкое-сладкое и при этом соленое – мороженое с попкорном и соленой карамелью, мокко с миндалем – для поклонников хорошего кофе, кстати, кофе тут отменный. Любителям творога понравится мороженое «чизкейк Нью-Йорк», его же не рекомендую тем, кто на дух не переносит творог в кондитерских изделиях, а такие тоже есть.

Очень понравилось мороженое с классическим вкусом пралине, «манго-танго» – с отчетливым вкусом манго и включениями мангового мармелада. Интересный вкус у «шоколадной ленты», глубокий и насыщенный.

А вот разноцветные детские сорта. Например, «космический пришелец», бананово-клубничное, «волшебные леденцы».

Для любителей тропических вкусов – сорбе с маракуйей, а вот клюквенно-малиновый сорбе с включениями ягод понравится даже большим капризулям.

Снятые через застекленный прилавок контейнеры с мороженым 32-х вкусов. Почти пустые емкости говорят о том, что это самые востребованные посетителями сорта. ФОТО: Вера Копти.

Освежает лаймовый лед, он совсем не похож на ледышки с сиропом в большом стакане, которые вы наверняка где-то пробовали. Удивительно вкусное мороженое под названием «спелая дыня». Вкус дыни поначалу едва уловим, но обладает мощным послевкусием. От мороженого с низким содержанием жиров «зимняя вишня» я ожидала чего-то безвкусно-обезжиренного, ан нет – и текстура, и вкус присутствуют. ОК.

Юная барышня выбрала вот эти сорта мороженого. ФОТО: Вера Копти.

Понравилось классическое ванильное мороженое, приятно было встретить знакомый вкус тирамису в одноименном сорте. Любителям орехов – сюда: фисташково-миндальное мороженое превосходно, как и кленовое с грецкими орехами.

В жару приятно освежат летний малиновый мусс и апельсиновое сорбе, удивило и понравилось веганское мороженое с мюсли и апельсиновой прослойкой.

Вам не надоело? В ассортименте таллиннского «Баскина» 32 сорта. Одновременно в продаже - 24. В данный момент на европейских заводах компании производится 65 сортов. А с 1945 года компания выпустила мороженое более 1 300 вкусов, включая веганские сорта.

Не миллионер. Пока не миллионер?

«Пандемия нам скорее помогла, потому что обычно грабительские цены на аренду в Старом городе сейчас довольно приемлемы. Когда удалось арендовать это помещение, я вообще ничего не знал: как нанести на стены фирменный логотип, почему уложенную елочкой плитку труднее мыть, где найти типографию. Я постоянно чему-то учусь. Когда мы заказали кофейную машину, пришлось пойти на двухмесячные курсы», — рассказывает Леонид Богуславский.

Он учится не только на практике, но и собирается получать высшее образование. Скорее всего, в области экономики или ведения бизнеса. Начало ведь положено!

В головной конторе Baskin Robbins, судя по всему, работают мощнейшие маркетологи. Они, используя статистические данные о населении Таллинна и Эстонии и изучив планы городов, пришли к выводу, что в Таллинне можно открыть три кафе-мороженых Baskin Robbins.

Кафе с видом на Ратушную площадь. Место обещает стать бойким. Совсем не постановочный снимок. Пришлось на минутку отвлечь посетительницу от наслаждения тремя вкусами. ФОТО: Вера Копти.

Леонид уже думает о дальнейшем развитии фирмы. «Мороженницы популярны в торговых центрах, но туда пока забираться не хочется. Можно открыть кафе и в новой части центра города. А потом и до Пярну доберемся!» - амбициозность молодого человека, как мне кажется, не беспочвенна: первое кафе-то уже работает.

Если фамилия Баскин вызвала у меня воспоминание о наших театральных деятелях, то и про Леонида Богуславского я тоже где-то слышала. Google в помощь, и вот вам пожалуйста: тезка и однофамилец управляющего новым кафе Леонид Богуславский - российский миллионер, известный инвестор и совладелец компаний «Яндекс» и «Озон.ру».