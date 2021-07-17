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В Ласнамяэ утонул 39-летний мужчина

Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В водоеме, расположенном рядом с Lasnamäe Centrum, в пятницу утонул человек, сообщил в Twitter Спасательный департамент.

В 21:40 в Центр тревоги сообщили о человеке, который находился в опасности в расположенном рядом с Lasnamäe Centrum искусственном водоеме. Спасатели вытащили из воды 39-летнего мужчину, однако скорой помощи не удалось его реанимировать.

В этом году в Эстонии всего утонули 32 человека, девять из них - в Харьюмаа.

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