ФОТО: BBC News

До открытия летних Олимпийских игр в Токио остается ровно неделя, и с каждым днем становится все более очевидно, что их следовало перенести еще раз. Изначально они должны были пройти летом прошлого года, но вмешалась пандемия. С тем, что Игры пройдут без зрителей и с очень жесткими ограничениями, все кое-как смирились, но все острее встает вопрос - кто будет соревноваться?

До открытия летних Олимпийских игр в Токио остается ровно неделя, и с каждым днем становится все более очевидно, что их следовало перенести еще раз. Изначально они должны были пройти летом прошлого года, но вмешалась пандемия. С тем, что Игры пройдут без зрителей и с очень жесткими ограничениями, все кое-как смирились, но все острее встает вопрос - кто будет соревноваться?

Лишь с утра пятницы сборная Австралии лишилась двух спортсменов - баскетболистки Лиз Кэбридж и теннисиста Алекса де Минаура. Также утром пришло сообщение, что Covid-19 выявлен у одного из пловцов. Его (или ее) имя пока не называется.

Олимпийский комитет Австралии собрался на экстренное совещание, так как в случае с пловцами действуют несколько иные правила: при заболевании одного члена команды, недостаточно протестировать остальных, как в теннисе, например. В расчет принимаются и другие факторы, и отстранение грозит всей сборной.

Лишилась своей главной олимпийской надежды и теннисная сборная Великобритании: Дэн Эванс сам снялся с соревнований после положительного теста.

Другие случаи:

В четверг вечером стало известно, что звездный защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил пропустит Олимпиаду. Он отправлен в карантин из-за контакта с ковид-больным.

Сборная ЮАР по регби-7 в настоящий момент в полном составе находится в карантине, после того как Covid-19 был выявлен у одного из пассажиров их рейса, которым команда летела в Токио.

Российская женская сборная по регби-7 также изолировалась из-за положительного теста у массажистки команды.

Восемь человек из сборной Кении отправлены в карантин из-за возможного контакта с заболевшим на борту их рейса в Японию.

В отеле, где остановились более 30 спортсменов сборной Бразилии, у семи сотрудников штата выявлен коронавирус. Отель объявлен кластером заболевания, и неясно, успеют ли бразильцы к началу своих стартов.

По данным японских властей, с 1 июля среди организаторов и обслуживающего персонала Игр заболели около 30 человек.

По правилам, все делегации должны были прибыть в страну заранее, чтобы успеть отбыть в карантине 14 дней. Однако многие узнали, что летели в одном самолете с носителем далеко не сразу, и для них отсчет двухнедельной изоляции начался снова после извещения.

Некоторые спортсмены опасаются, что просто не успеют выйти из карантина до начала состязаний в их дисциплине.

К примеру, баскетбольный турнир стартует 25 июля, а в мужской сборной США двое игроков в данный момент изолированы согласно протоколу о безопасности здоровья, хотя не больны ковидом. Точной даты окончания их изоляции пока нет.

Японцы против МОК

Социальные сети полны гневных постов в адрес правительства Японии и особенно Международного олимпийского комитета. Многие считают, что олимпийские чиновники из жажды наживы подвергают людей рискам для здоровья, а японцы вынуждены нести экономическое бремя в такие трудные времена.

Посты в "Твиттере". ФОТО: BBC

В мае этого года опросы общественного мнения показали, что более 80% японцев выступают против проведения Игр. Согласно исследованию одного из центральных ежедневных изданий Японии THE ASAHI SHIMBUN, 43% респондентов хотят их полной отмены, 40% - за перенос еще на год.

Соцопрос агентства Kyodo News показал еще большее число недовольных.

Полностью поддерживают проведение Олимпиады лишь 14% населения Японии.

Рейтинги премьер-министра Ёсихидэ Суги и его Либерально-демократической партии резко падают. В октябре, впервые после отставки его предшественника Синдзо Абэ, пройдут выборы в нижнюю палату парламента Японии, и эксперты предсказывают победу оппозиции.

"Азиатский бутерброд"

Зачем же Суга так откровенно рискует своим политическим будущим?

"Примерно в декабре прошлого года стало понятно, что у него нет пути назад. Пандемия со всеми ее последствиями проигрывала схватку огромным инвестициям, сделанным в угоду геополитике", - считает собеседник Би-би-си, близкий к столичным властям (попросил об анонимности).

По словам источника, Япония оказалась "в бутерброде азиатской геополитики".

Зимнюю Олимпиаду 2018 года принимала у себя Южная Корея. Тогда Сеулу удалось вызвать на контакт своих непримиримых соседей - КНДР, и президент Мун Чжэ Ин остался в памяти людской миротворцем, пусть даже на короткий период.

Летние Игры 2022-го пройдут в Китае, который не стеснен в средствах и почти наверняка предложит миру незабываемое шоу.

Отказ от Олимпиады оставил бы Японию в стороне на этом азиатском празднике дипломатии.

По официальным данным, на Игры в Токио было потрачено 15,4 млрд долларов из госбюджета страны (хотя близкие к правительству аудиторы говорят, что на самом деле больше). Еще 3 млрд долларов получены от частных инвесторов.

Даже некоторые спонсоры в частном порядке призывали правительство отказаться от Олимпиады или хотя бы отсрочить. Но как ранее признавала член Палаты советников Японии, в прошлом японская олимпийская конькобежка Сэйко Хасимото, давление из-за рубежа было слишком велико.

"Откуда у МОК такая власть, чтобы решать за нас? Они вроде бы грозят огромными штрафами, если Игры не состоятся, но эпидемиологические последствия для нашей страны могут стоить гораздо дороже", - говорил президент SoftBank Масаёси Сон.

Масайоси Сон. ФОТО: Getty Images

"По сути, Ёсихидэ Суга может поплатиться постом за чужие амбиции. Это Абэ хотел стать лидером, напомнившим всему миру, что Япония - сильный игрок. Он не планировал свою отставку, его подвело здоровье. А Суге просто пришлось совершить прыжок без парашюта", - объясняет собеседник Би-би-си.

Угроза дисквалификаций

Но поскольку XXXII летние Олимпийские игры в Токио все же состоятся, следует напомнить о правилах и ограничениях, список которых японские власти меняли уже много раз и, возможно, еще поменяют.

В частности, одно из последних изменений касается болельщиков на трибунах. Ранее планировалось пускать на каждый спортивный объект до 10 тысяч зрителей, но 8 июля Национальный олимпийский комитет Японии постановил, что соревнования в столичном округе и соседних префектурах пройдут без зрителей.

То же самое касается церемоний открытия и закрытия. На стадион будет допущено только ограниченное число VIP-гостей.

Решения относительно турниров, которые пройдут в других округах, - бейсбол, софтбол, футбол и марфонские забеги - будут приниматься местными властями отдельно, исходя из текущей ситуации.

Арена для пляжного волейбола. ФОТО: Getty Images

В пятницу, 16 июля, глава МОК Томас Бах обратился к премьер-министру Японии с просьбой рассмотреть возможность допуска зрителей на стадионы. В офисе Ёсихидэ Суги сообщают, что он не дал Баху никаких обещаний.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио продлен до 22 августа. Это означает, что олимпийские делегации в свободное время будут очень ограничены в выборе развлечений.