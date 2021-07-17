В центре Таллинна трамвай столкнулся с электросамокатом
Сегодня в 00.24 в Таллинне на перекрестке улиц Манеэжи и Гонсиори произошла авария, в ходе которой трамвай столкнулся с электросамокатом.
Сегодня в 00.24 в Таллинне на перекрестке улиц Манеэжи и Гонсиори произошла авария, в ходе которой трамвай столкнулся с электросамокатом.
В трамвай, которым управляла 50-летняя женщина, столкнулся с электросамокатом, на котором ехал 17-летний молодой человек. По первоначальным данным, юноша на самокате пересекал дорогу по пешеходной переходу.
16-летнюю девушку, ехавшую вместе с ним на самокате, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.