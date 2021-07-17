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  • В центре Таллинна трамвай столкнулся с электросамокатом: есть пострадавший
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В центре Таллинна трамвай столкнулся с электросамокатом: есть пострадавший

Электросамокат. ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня в 00.24 в Таллинне на перекрестке улиц Манеэжи и Гонсиори произошла авария, в ходе которой трамвай столкнулся с электросамокатом.

В трамвай, которым управляла 50-летняя женщина, столкнулся с электросамокатом, на котором ехал 17-летний молодой человек. По первоначальным данным, юноша на самокате пересекал дорогу по пешеходной переходу.

16-летнюю девушку, ехавшую вместе с ним на самокате, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
 

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