В Эстонии произошло лобовое столкновение третьей волны коронавируса и волны вечеринок

Пот течет по стенам и потолку. Дышать нечем. Этот клуб в центре Тарту всего несколько раз был так переполнен. В канун Нового года, однако это исключение. В это время всем хочется танцевать в теплом помещении. Середина июля в ночной жизни Тарту всегда была немного сонной — студенты уехали из города — и более полутысячи человек в зале указывают только на одно: долгие месяцы ограничений вызвали такую тоску по вечеринкам, что страх перед коронавирусом уснул, пишет Postimees.