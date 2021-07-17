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  • В Эстонии произошло лобовое столкновение третьей волны коронавируса и волны вечеринок

В Эстонии произошло лобовое столкновение третьей волны коронавируса и волны вечеринок

Пярнуский фестиваль Beach Grind. ФОТО: Rauno Liivand

Пот течет по стенам и потолку. Дышать нечем. Этот клуб в центре Тарту всего несколько раз был так переполнен. В канун Нового года, однако это исключение. В это время всем хочется танцевать в теплом помещении. Середина июля в ночной жизни Тарту всегда была немного сонной — студенты уехали из города — и более полутысячи человек в зале указывают только на одно: долгие месяцы ограничений вызвали такую тоску по вечеринкам, что страх перед коронавирусом уснул, пишет Postimees.

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Участники вечеринки в этом зале немного старше 20, это возрастная категория, в которой меньше половины переболевших коронавирусом и вакцинированных. На этой потной вечеринке по меньшей мере 250 человек, у которых нет никакой защиты от коронавируса.

«В прошлую пятницу я посетила несколько мест в центре Тарту. К сожалению, картина, которую я увидела, была печальной. Дистанцию больше не соблюдают», - говорит Тийа Лухт, руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья.

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