Суд по сбитому "Боингу": Родственники хотят знать, кто нажал кнопку

Возможность личной встречи у него и других будет уже осенью. На процессе в окружном суде Гааги ожидается, пожалуй, самая эмоциональная часть - выступления около 80 родственников погибших. "Родственники расскажут суду о том, как катастрофа рейса MH17 и потеря близких отразилась на их личной жизни", - говорит Пит Плуг. Похожий момент был в начале процесса, когда были зачитаны имена всех погибших. По словам Плуга, родственники также могут высказаться о ходе процесса и о возможной мере наказания. Сам он планирует обратиться к суду в ноябре, когда будет завершено представление всех доказательств.

Кто и почему оказался на скамье подсудимых

Процесс против троих россиян и одного украинца в судебном комплексе "Схипхол" на окраине аэропорта Амстердама начался в марте 2020 года. Ему предшествовало почти шестилетнее международное расследование, которое пришло к выводу, что "Боинг" был сбит с территории, подконтрольной сепаратистам, ракетой из привезенного из России комплекса ПВО "Бук". Москва отрицает свою причастность к катастрофе.

На скамье подсудимых заочно находятся граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя в 2014 году "министром обороны Донецкой народной республики", его подчиненные Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие полагает, что против них собрано достаточно улик, в то время как следствие по другим возможным подозреваемым продолжается. Все четверо отрицают свою вину. Пулатов - единственный, чьи интересы представляют адвокаты.

Приговор ожидается не раньше 2022 года

С июня суд рассматривает дело по существу. Были изучены три вопроса - о том, что стало причиной катастрофы (ракета "Бук"), откуда была запущена ракета (поле рядом с поселком Первомайский, восточнее Донецка) и какую роль играли подсудимые. Незадолго до этого было выездное заседание на месте реконструкции обломков самолета, установленной на авиабазе в Нидерландах. Обвинение основывается на данных прослушки телефонов, показаниях свидетелей и других уликах. Предварительное рассмотрение сопровождалось многочисленными ходатайствами защиты Пулатова о дополнительных расследованиях, но суд отклонил большинство их них.

Сейчас процесс находится примерно в середине, поздней осенью ожидается заключительное слово обвинения, а затем - защиты. Приговор возможен не раньше конца весны, а судебные заседания расписаны до осени 2022 года. Это внушительный темп, процессы о сбитых самолетах обычно продолжаются годами. "В случае апелляции защиты все может занять еще несколько лет", - сказала в беседе с DW эксперт по международному праву, доцент Свободного университета Амстердама Марике де Хун. Суд не раз давал понять, что не хочет затягивать рассмотрение, поскольку родственники, многие из которых пожилые люди, хотят дожить до приговора.