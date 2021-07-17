Суд по сбитому "Боингу": Родственники хотят знать, кто нажал кнопку
На этот раз они встретятся в интернете. Из-за очередной вспышки коронавируса в Нидерландах родственники 298 погибших на борту рейса MH17 в субботу, 17 июля, не соберутся в очередную годовщину у мемориала в аэропорту Амстердама, рассказал DW Пит Плуг, глава фонда жертв катастрофы. Семь лет назад "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", летевший в Куала-Лумпур, рухнул на Донбассе. Плуг потерял тогда троих - старшего брата, невестку и племянника.