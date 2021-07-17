В Финляндии за минувшие сутки выявили 384 зараженных COVID-19
В Финляндии за минувшие сутки прибавилось 384 новых случая заболевания, сообщил Департамент здоровья в субботу, пишет ERR.
В Финляндии за минувшие сутки прибавилось 384 новых случая заболевания, сообщил Департамент здоровья в субботу, пишет ERR.
За последние две недели в Финляндии было обнаружено 3318 новых случаев заболевания, что на 1354 больше, чем в предыдущий двухнедельный период.
Всего с начала пандемии в Финляндии было зарегистрировано 99 976 случаев заболевания.
В Латвии за сутки прибавилось 39 новых случаев заболевания, скончалось два человека.
За последние 14 дней кумулятивная заболеваемость в Латвии составила 27,8 на 100 000 человек.