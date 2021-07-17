В Финляндии за минувшие сутки выявили 384 зараженных COVID-19

За последние две недели в Финляндии было обнаружено 3318 новых случаев заболевания, что на 1354 больше, чем в предыдущий двухнедельный период.

Всего с начала пандемии в Финляндии было зарегистрировано 99 976 случаев заболевания.

В Латвии за сутки прибавилось 39 новых случаев заболевания, скончалось два человека.