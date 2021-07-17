При столкновении машины и мотоцикла в Харьюмаа погиб 47-летний мужчина

«По первоначальным данным, мотоцикл ехал со стороны Кейла-Йоа, когда столкнулся с ехавшим в направлении Таллинна и выполнявшим левый поворот Hyundai», - сказала руководитель патруля Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Катре Ульп.

47-летний мужчина на мотоцикле был сброшен с дороги в результате столкновения. Хотя люди, ставшие свидетелями аварии, пытались оживить этого человека, его травмы, к сожалению, были настолько серьезными, что он скончался на месте. 73-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, была доставлена ​​в больницу на медицинское обследование, 72-летний пассажир не пострадал.

«Дальнейшее расследование выяснит точные обстоятельства аварии. Мы также выясняем предшествовавшую аварии скорость автомобиля и мотоцикла на этом участке дороги. На данный момент известно, что и мотоциклист, и водитель имели право на управление транспортным средством, а водитель автомобиля был трезв», - добавила Ульп.

У мотоциклиста было подходящее снаряжение, в транспортном средстве также использовалось соответствующее защитное снаряжение, а дорожные условия на месте аварии были хорошими.

«Погода теплая и летняя, и дороги могут вызвать желание еще чуть сильнее нажать на газ. Естественно, следует выбрать соответствующее участку дороги ограничение скорости, несмотря на небольшую плотность движения или прямую дорогу. Кто-то может совершать маневры за следующим поворотом, и тогда будет труднее затормозить и предотвратить возможную аварию», - сказала Ульп.