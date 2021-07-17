При столкновении машины и мотоцикла в Харьюмаа погиб 47-летний мужчина
Сегодня в 9.35 в Центр тревоги сообщили, что на 17-м километре шоссе Раннамыйза-Клоогаранна столкнулись легковой автомобиль Hyundai I 20 и мотоцикл Yamaha BT 1100.
Сегодня в 9.35 в Центр тревоги сообщили, что на 17-м километре шоссе Раннамыйза-Клоогаранна столкнулись легковой автомобиль Hyundai I 20 и мотоцикл Yamaha BT 1100.
«По первоначальным данным, мотоцикл ехал со стороны Кейла-Йоа, когда столкнулся с ехавшим в направлении Таллинна и выполнявшим левый поворот Hyundai», - сказала руководитель патруля Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Катре Ульп.
47-летний мужчина на мотоцикле был сброшен с дороги в результате столкновения. Хотя люди, ставшие свидетелями аварии, пытались оживить этого человека, его травмы, к сожалению, были настолько серьезными, что он скончался на месте. 73-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, была доставлена в больницу на медицинское обследование, 72-летний пассажир не пострадал.
«Дальнейшее расследование выяснит точные обстоятельства аварии. Мы также выясняем предшествовавшую аварии скорость автомобиля и мотоцикла на этом участке дороги. На данный момент известно, что и мотоциклист, и водитель имели право на управление транспортным средством, а водитель автомобиля был трезв», - добавила Ульп.
У мотоциклиста было подходящее снаряжение, в транспортном средстве также использовалось соответствующее защитное снаряжение, а дорожные условия на месте аварии были хорошими.
«Погода теплая и летняя, и дороги могут вызвать желание еще чуть сильнее нажать на газ. Естественно, следует выбрать соответствующее участку дороги ограничение скорости, несмотря на небольшую плотность движения или прямую дорогу. Кто-то может совершать маневры за следующим поворотом, и тогда будет труднее затормозить и предотвратить возможную аварию», - сказала Ульп.
В этом году произошло 791 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, что больше, чем в предыдущие три года за тот же период. 27 человек погибли, 891 человек пострадал.