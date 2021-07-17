Эстония занимает лидирующие позиции в мире по низкой стоимости аренды

Принимая во внимание свои ежемесячные расходы, такие как продукты, обслуживание автомобиля, счета, забота о своей семье, а иногда и забота о себе, расходы на жизнь могут быстро накапливаться.

Однако самым большим источником расходов, с которым сталкивается большинство из нас, обычно является ипотека или ежемесячная арендная плата. Опрос, опубликованный на этой неделе money.co.uk, показывает, что эстонцы находятся в гораздо лучшем положении, чем граждане многих других развитых стран, когда дело касается арендной платы.

Средняя стоимость аренды недвижимости с тремя спальнями в более чем 50 странах мира использовалась в качестве справочной и сравнивалась со стоимостью жизни семьи из четырех человек, включая питание, коммунальные услуги, транспорт, отдых и другие расходы.

Исследование показывает, что средняя ежемесячная арендная плата за трехкомнатную недвижимость в Эстонии составляет около 620 евро, а средняя стоимость проживания - около 2107 евро в месяц. Таким образом, доля аренды в общих ежемесячных расходах в Эстонии составляет 22,72%, что дает восьмой результат среди развитых стран.