Эстония занимает лидирующие позиции в мире по низкой стоимости аренды
В среднем эстонцы тратят только 22,72% своих ежемесячных расходов на аренду, что делает нас восьмой по уровню развития страной в мире, пишет Postimees.
В среднем эстонцы тратят только 22,72% своих ежемесячных расходов на аренду, что делает нас восьмой по уровню развития страной в мире, пишет Postimees.
Принимая во внимание свои ежемесячные расходы, такие как продукты, обслуживание автомобиля, счета, забота о своей семье, а иногда и забота о себе, расходы на жизнь могут быстро накапливаться.
Однако самым большим источником расходов, с которым сталкивается большинство из нас, обычно является ипотека или ежемесячная арендная плата. Опрос, опубликованный на этой неделе money.co.uk, показывает, что эстонцы находятся в гораздо лучшем положении, чем граждане многих других развитых стран, когда дело касается арендной платы.
Средняя стоимость аренды недвижимости с тремя спальнями в более чем 50 странах мира использовалась в качестве справочной и сравнивалась со стоимостью жизни семьи из четырех человек, включая питание, коммунальные услуги, транспорт, отдых и другие расходы.
Исследование показывает, что средняя ежемесячная арендная плата за трехкомнатную недвижимость в Эстонии составляет около 620 евро, а средняя стоимость проживания - около 2107 евро в месяц. Таким образом, доля аренды в общих ежемесячных расходах в Эстонии составляет 22,72%, что дает восьмой результат среди развитых стран.
Среди развитых стран меньше всего тратят на аренду саудовские арабы (19,07%), греки (19,73%) и турки (20,11%). Жители Гонконга (50,25%), сингапурцы (47,08%) и катары (43,73%) больше всего тратят на аренду жилья в месяц, а жители Ирландии (37,22%) чаще всего снимают жилье.