Картина дня: смертельная авария, вечеринки в начале третьей волны и очереди на вакцинацию

При столкновении машины и мотоцикла в Харьюмаа погиб 47-летний мужчина

Сегодня в 9.35 в Центр тревоги сообщили, что на 17-м километре шоссе Раннамыйза-Клоогаранна столкнулись легковой автомобиль Hyundai I 20 и мотоцикл Yamaha BT 1100. Читать далее...

СОБЫТИЯ РОКОВОЙ НОЧИ 〉 У дорожного рабочего, пять раз выстрелившего в жителя Ласнамяэ, не было другого выхода

Обвиняемый в покушении на убийство и оправданный Госсудом Дмитрий Дорошкевич не превысил пределов необходимой обороны, выстрелив в напавшего на него на мосту Мустакиви Артема Кременского пять раз в голову и грудь. В знаковом судебном решении Госсуд установил, что Дорошкевич должен был отреагировать на нападение всего за несколько секунд и у него не было времени и возможности продумать свою защиту. Читать далее...

В Эстонии произошло лобовое столкновение третьей волны коронавируса и вечеринок

Пот течет по стенам и потолку. Дышать нечем. Этот клуб в центре Тарту всего несколько раз был так переполнен. В канун Нового года, однако это исключение. В это время всем хочется танцевать в теплом помещении. Середина июля в ночной жизни Тарту всегда была немного сонной — студенты уехали из города — и более полутысячи человек в зале указывают только на одно: долгие месяцы ограничений вызвали такую тоску по вечеринкам, что страх перед коронавирусом уснул. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Маарду приехал вакцинационный автобус

Сегодня, 17 июля, с 10.00 до 18.00 вакцинационный автобус стоит в парке Келламяэ в Маарду на мероприятии по случаю Дня города, а 18 июля будет на Дне кафетериев и общины Мууга, на парковке Муугаского детского сада по адресу Плоомипуу-пуйестеэ, 52/54. Читать далее...

ФОТОНОВОСТЬ 〉 В пляжном клубе образовалась длинная очередь из желающих вакцинироваться

Сегодня, 17 июля, все желающие могли пройти вакцинацию в пляжном клубе Вызу. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 За ягодами сходить да вакцину получить: смотрите, как проходит вакцинация на Центральном рынке

Вакцинация без предварительной регистрации добралась до рынков. Сегодня, а также с 22 по 24 июля с 10 утра до 15 часов дня каждый может сделать себе вакцину от COVID-19. Репортер Limon.ee Марк Ефимов отправился на Центральный рынок, чтобы узнать, как проходит вакцинация и поговорить с желающими сделать прививку. Читать далее...

Юбилейный подарок в размере 60 000 евро правительственным партиям: не помешало даже долгое судебное разбирательство

Бизнесмен из Ляэнемаа Койт Уус, пожертвовавший обоим правительственным партиям 30 000 евро, уже несколько лет находится в тяжелом судебном процессе из-за политического решения Центристской партии. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 64 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3079 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 64, то есть 2,1% от общего количества тестов. Читать далее...