Картина дня: смертельная авария, вечеринки в начале третьей волны коронавируса и вакцинация без регистрации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 июля.
Сегодня в 9.35 в Центр тревоги сообщили, что на 17-м километре шоссе Раннамыйза-Клоогаранна столкнулись легковой автомобиль Hyundai I 20 и мотоцикл Yamaha BT 1100. Читать далее...
Пот течет по стенам и потолку. Дышать нечем. Этот клуб в центре Тарту всего несколько раз был так переполнен. В канун Нового года, однако это исключение. В это время всем хочется танцевать в теплом помещении. Середина июля в ночной жизни Тарту всегда была немного сонной — студенты уехали из города — и более полутысячи человек в зале указывают только на одно: долгие месяцы ограничений вызвали такую тоску по вечеринкам, что страх перед коронавирусом уснул. Читать далее...
Сегодня, 17 июля, с 10.00 до 18.00 вакцинационный автобус стоит в парке Келламяэ в Маарду на мероприятии по случаю Дня города, а 18 июля будет на Дне кафетериев и общины Мууга, на парковке Муугаского детского сада по адресу Плоомипуу-пуйестеэ, 52/54. Читать далее...
Сегодня, 17 июля, все желающие могли пройти вакцинацию в пляжном клубе Вызу. Читать далее...
Вакцинация без предварительной регистрации добралась до рынков. Сегодня, а также с 22 по 24 июля с 10 утра до 15 часов дня каждый может сделать себе вакцину от COVID-19. Репортер Limon.ee Марк Ефимов отправился на Центральный рынок, чтобы узнать, как проходит вакцинация и поговорить с желающими сделать прививку. Читать далее...
Бизнесмен из Ляэнемаа Койт Уус, пожертвовавший обоим правительственным партиям 30 000 евро, уже несколько лет находится в тяжелом судебном процессе из-за политического решения Центристской партии. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3079 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 64, то есть 2,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Всю неделю жители нашей страны пристально следили за исследованием на месте крушения парома «Эстония». Данных, собранных буквально за считанные дни, уже сейчас больше, чем было получено в ходе предыдущих погружений к остову. Поразительными стали два открытия. Читать далее...
В водоеме, расположенном рядом с Lasnamäe Centrum, в пятницу утонул человек. Читать далее...
До 30 августа, когда Рийгикогу соберется на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за предложенных кандидатов в президенты Эстонии, остается все меньше времени. Консенсуса и такого кандидата, который мог бы устроить большинство народных избранников, пока нет. А тут интригу усилила премьер-министр Кая Каллас, которая, находясь в рабочей поездке в США, сообщила, что крупнейшие партии нашли достойного человека. Читать далее...
На Ратушной площади открылось кафе-мороженое легендарной американской компании. Самое время есть мороженое, решили мы и отправились на дегустацию. Читать далее...
Сегодня в 00.24 в Таллинне на перекрестке улиц Манеэжи и Гонсиори произошла авария, в ходе которой трамвай столкнулся с электросамокатом. Читать далее...