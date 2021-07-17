Картина дня: смертельная авария, вечеринки в начале третьей волны коронавируса и вакцинация без регистрации

При столкновении машины и мотоцикла в Харьюмаа погиб 47-летний мужчина

Сегодня в 9.35 в Центр тревоги сообщили, что на 17-м километре шоссе Раннамыйза-Клоогаранна столкнулись легковой автомобиль Hyundai I 20 и мотоцикл Yamaha BT 1100. Читать далее...

В Эстонии произошло лобовое столкновение третьей волны коронавируса и вечеринок

Пот течет по стенам и потолку. Дышать нечем. Этот клуб в центре Тарту всего несколько раз был так переполнен. В канун Нового года, однако это исключение. В это время всем хочется танцевать в теплом помещении. Середина июля в ночной жизни Тарту всегда была немного сонной — студенты уехали из города — и более полутысячи человек в зале указывают только на одно: долгие месяцы ограничений вызвали такую тоску по вечеринкам, что страх перед коронавирусом уснул. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Маарду приехал вакцинационный автобус

Сегодня, 17 июля, с 10.00 до 18.00 вакцинационный автобус стоит в парке Келламяэ в Маарду на мероприятии по случаю Дня города, а 18 июля будет на Дне кафетериев и общины Мууга, на парковке Муугаского детского сада по адресу Плоомипуу-пуйестеэ, 52/54. Читать далее...

ФОТОНОВОСТЬ 〉 В пляжном клубе образовалась длинная очередь из желающих вакцинироваться

Сегодня, 17 июля, все желающие могли пройти вакцинацию в пляжном клубе Вызу. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 За ягодами сходить да вакцину получить: смотрите, как проходит вакцинация на Центральном рынке

Вакцинация без предварительной регистрации добралась до рынков. Сегодня, а также с 22 по 24 июля с 10 утра до 15 часов дня каждый может сделать себе вакцину от COVID-19. Репортер Limon.ee Марк Ефимов отправился на Центральный рынок, чтобы узнать, как проходит вакцинация и поговорить с желающими сделать прививку. Читать далее...

Юбилейный подарок в размере 60 000 евро правительственным партиям: не помешало даже долгое судебное разбирательство

Бизнесмен из Ляэнемаа Койт Уус, пожертвовавший обоим правительственным партиям 30 000 евро, уже несколько лет находится в тяжелом судебном процессе из-за политического решения Центристской партии. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 64 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3079 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 64, то есть 2,1% от общего количества тестов. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Тайна парома «Эстония»: первые открытия и последняя надежда

Всю неделю жители нашей страны пристально следили за исследованием на месте крушения парома «Эстония». Данных, собранных буквально за считанные дни, уже сейчас больше, чем было получено в ходе предыдущих погружений к остову. Поразительными стали два открытия. Читать далее...

В Ласнамяэ утонул 39-летний мужчина

В водоеме, расположенном рядом с Lasnamäe Centrum, в пятницу утонул человек. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Неизвестный кандидат в президенты

До 30 августа, когда Рийгикогу соберется на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за предложенных кандидатов в президенты Эстонии, остается все меньше времени. Консенсуса и такого кандидата, который мог бы устроить большинство народных избранников, пока нет. А тут интригу усилила премьер-министр Кая Каллас, которая, находясь в рабочей поездке в США, сообщила, что крупнейшие партии нашли достойного человека. Читать далее...

Вне дома: легендарное американское мороженое Baskin Robbins наконец в Таллинне

На Ратушной площади открылось кафе-мороженое легендарной американской компании. Самое время есть мороженое, решили мы и отправились на дегустацию. Читать далее...

В центре Таллинна трамвай столкнулся с электросамокатом: есть пострадавший