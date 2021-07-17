Полиция остановила гражданина Латвии, который ехал со скоростью 172 км/ч

Южная префектура сообщила в социальных сетях, что 29-летний гражданин Латвии мчался по трассе Йыгева-Тарту со скоростью 172 км/ч.

«Поскольку этот человек признал нарушение правил и не хотел пропустить ралли, он согласился на ускоренную процедуру и был оштрафован на 800 евро на месте», - написала Южная префектура.