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  • Полиция остановила гражданина Латвии, который ехал со скоростью 172 км/ч

Полиция остановила гражданина Латвии, который ехал со скоростью 172 км/ч

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Полиция остановила гражданина Латвии, который ехали со скоростью 172 км/ч в Южной Эстонии, мужчина был оштрафован.

Южная префектура сообщила в социальных сетях, что 29-летний гражданин Латвии мчался по трассе Йыгева-Тарту со скоростью 172 км/ч.

«Поскольку этот человек признал нарушение правил и не хотел пропустить ралли, он согласился на ускоренную процедуру и был оштрафован на 800 евро на месте», - написала Южная префектура.

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