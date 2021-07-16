Совсем рядом с Таллинном выставлен на продажу большой уютный дом

Одноэтажный дом из фрезерованного бруса находится в деревне Лайтсе волости Сауэ Харьюского уезда. Дом с достойной планировкой и расположением продается за 362 000 евро.

ФОТО: KV.EE

В бревенчатом доме, построенном на низком фундаменте, есть открытая кухня-гостиная, три спальни, гардеробная, два санузла, холл, сени, хозяйственное и техническое помещения и гараж.

ФОТО: KV.EE

Дом площадью 158,6 м2, построенный в 2016 году, ухожен и чист. Современный, но при этом вневременной интерьер дома создан с удовольствием и создает уют.

ФОТО: KV.EE