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  • Совсем рядом с Таллинном выставлен на продажу большой уютный дом

Совсем рядом с Таллинном выставлен на продажу большой уютный дом

ФОТО: KV.EE

Продается уютный дом, расположенный всего в 27 километрах от Таллинна в приятном тихом месте, предлагает Kodustiil. 

Одноэтажный дом из фрезерованного бруса находится в деревне Лайтсе волости Сауэ Харьюского уезда. Дом с достойной планировкой и расположением продается за 362 000 евро.

ФОТО: KV.EE

В бревенчатом доме, построенном на низком фундаменте, есть открытая кухня-гостиная, три спальни, гардеробная, два санузла, холл, сени,  хозяйственное и техническое помещения и гараж.

ФОТО: KV.EE

Дом площадью 158,6 м2, построенный в 2016 году, ухожен и чист. Современный, но при этом вневременной интерьер дома создан с удовольствием и создает уют.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.  

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