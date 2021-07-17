Полиция просит помощи в поисках 12-летней Кэрол-Кетлин
Полиция ищет 12-летнюю Кэрол-Кетлин, которая вчера покинула свой дом в Кристийне, Таллинн, и не вернулась.
Полиция ищет 12-летнюю Кэрол-Кетлин, которая вчера покинула свой дом в Кристийне, Таллинн, и не вернулась.
Последний раз с девушкой связались вчера, когда она передвигалась в пределах Балтийского вокзала. Она может перемещаться по Старому городу рядом с Толстой Маргаритой.
Кэрол-Кетлин ростом 160 сантиметров, у нее розово-лиловые волосы до плеч. Когда она уходила из дома, она была в черных джинсах, черной толстовке с длинными рукавами и капюшоном и в белых кроссовках Converse. Телефон девушки сегодня отключен.
Полиция просит любого, кто заметит Кэрол-Кетлин или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.