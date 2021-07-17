События роковой ночи ⟩ У дорожного рабочего, пять раз выстрелившего в жителя Ласнамяэ, не было другого выхода

Обвиняемый в покушении на убийство и оправданный Госсудом Дмитрий Дорошкевич не превысил пределов необходимой обороны, выстрелив в напавшего на него на мосту Мустакиви Артема Кременского пять раз в голову и грудь. В знаковом судебном решении Госсуд установил, что Дорошкевич должен был отреагировать на нападение всего за несколько секунд и у него не было времени и возможности продумать свою защиту.