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  • У дорожного рабочего, пять раз выстрелившего в жителя Ласнамяэ, не было другого выхода

События роковой ночи ⟩ У дорожного рабочего, пять раз выстрелившего в жителя Ласнамяэ, не было другого выхода

Место происшествия на мосту Мустакиви в 2018 году. ФОТО: Mihkel Maripuu

Обвиняемый в покушении на убийство и оправданный Госсудом Дмитрий Дорошкевич не превысил пределов необходимой обороны, выстрелив в напавшего на него на мосту Мустакиви Артема Кременского пять раз в голову и грудь. В знаковом судебном решении Госсуд установил, что Дорошкевич должен был отреагировать на нападение всего за несколько секунд и у него не было времени и возможности продумать свою защиту.

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Первый вечер августа 2018 года. Четвертый вечер подряд 28-летний Дмитрий и его напарник Валерий встречаются на улице Бетоони, чтобы подготовиться к ночным дорожным работам. Они знакомы уже три года.

Рабочие должны заделать дорожные ямы и трещины в Ласнамяэ, и у них есть для этого время до шести часов утра.

Несколько дней назад Дмитрий рассказал Валерию, как он получил разрешение на оружие. Теперь Валерий видит, что его напарник взял на работу свой Glock 19. Дмитрий вынимает из набедренной кобуры пистолет и показывает его Валерию.

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