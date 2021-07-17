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  • Тяжелое ДТП на шоссе: мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе: мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

Место ДТП. ФОТО: Saarte Hääl

Сегодня, 17 июля, в 14 часов на Сааремаа на шоссе Куйвасту столкнулись автомобиль и мотоциклист.

По словам проезжавшего мимо очевидца, столкнулись внедорожник и мотоциклист. По его данным, мотоциклист двигался по главной дороге со стороны Курессааре, а внедорожник ехал со стороны Ориссааре, где перед выездом на главную дорогу также есть знак «Стоп», пишет Saarte Hääl.

Дежурный пресс-секретарь полиции Индрек Хирс сказал, что сегодня в 13.34 им сообщили, что на Сааремаа в деревне Рейна столкнулись автомобиль Honda и мотоцикл Honda. 37-летнего мотоциклиста на машине скорой помощи доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования.

Место ДТП.  ФОТО: Saarte Hääl

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