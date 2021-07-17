Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе: мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

По словам проезжавшего мимо очевидца, столкнулись внедорожник и мотоциклист. По его данным, мотоциклист двигался по главной дороге со стороны Курессааре, а внедорожник ехал со стороны Ориссааре, где перед выездом на главную дорогу также есть знак «Стоп», пишет Saarte Hääl.