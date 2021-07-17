Вспышка АЧС: на ферме в Харьюмаа убили почти 2000 свиней

По словам заместителя генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Хеле-Май Саммель, свиней умерщвляли газом. «Свиней убили газом и затем транспортировали в Вяйке-Маарья в AS Vireen, где свиней уничтожат, - объяснила Саммель. - Мы благодарим ферму и партнеров за разумное отношение и за проделанную в пункте эпидемии работу. На ферме продолжаются дезинфекция и уборка, чтобы искоренить болезнь».

Африканская чума свиней (АЧС) также активно распространяется в Европе. АЧС была впервые диагностирована у домашних свиней в Германии 15 июля . В настоящее время Германия сообщила о двух вспышках на свинофермах с 313 и двумя свиньями. В районе первой вспышки с сентября 2020 года у 103 диких кабанов было диагностировано заболевание, а в районе второй - у 261 диких кабанов. «Это ясно показывает, что если АЧС активно распространяется в лесу, болезнь также может добраться до ферм», - пояснила Саммель.

В этом году в Эстонии у 39 кабанов была диагностирована африканская чума свиней. На этой неделе АЧС была обнаружена в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа, всего у семи кабанов.

Африканская чума свиней была впервые обнаружена у домашних свиней в Эстонии в 2015 году. Вирус распространялся с 2015 по 2017 год. Он затронул 27 ферм, в которых более 40 000 домашних свиней погибли или были уничтожены. В общей сложности Эстония потратила 10 миллионов евро на контроль над АЧС за пять лет.