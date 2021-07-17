Вспышка АЧС: на ферме в Харьюмаа убили почти 2000 свиней
Длившееся почти два дня умерщвление около 2000 свиней на ферме OÜ Pihlaka завершено.
Длившееся почти два дня умерщвление около 2000 свиней на ферме OÜ Pihlaka завершено.
По словам заместителя генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Хеле-Май Саммель, свиней умерщвляли газом. «Свиней убили газом и затем транспортировали в Вяйке-Маарья в AS Vireen, где свиней уничтожат, - объяснила Саммель. - Мы благодарим ферму и партнеров за разумное отношение и за проделанную в пункте эпидемии работу. На ферме продолжаются дезинфекция и уборка, чтобы искоренить болезнь».
Африканская чума свиней (АЧС) также активно распространяется в Европе. АЧС была впервые диагностирована у домашних свиней в Германии 15 июля . В настоящее время Германия сообщила о двух вспышках на свинофермах с 313 и двумя свиньями. В районе первой вспышки с сентября 2020 года у 103 диких кабанов было диагностировано заболевание, а в районе второй - у 261 диких кабанов. «Это ясно показывает, что если АЧС активно распространяется в лесу, болезнь также может добраться до ферм», - пояснила Саммель.
В этом году в Эстонии у 39 кабанов была диагностирована африканская чума свиней. На этой неделе АЧС была обнаружена в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа, всего у семи кабанов.
Африканская чума свиней была впервые обнаружена у домашних свиней в Эстонии в 2015 году. Вирус распространялся с 2015 по 2017 год. Он затронул 27 ферм, в которых более 40 000 домашних свиней погибли или были уничтожены. В общей сложности Эстония потратила 10 миллионов евро на контроль над АЧС за пять лет.
Последняя вспышка АЧС среди домашних свиней была диагностирована 19 сентября 2017 года, то есть в течение почти четырех лет ни на одной свиноферме Эстонии не выявляли африканскую чуму свиней.