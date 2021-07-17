Забастовки в аэропортах Португалии: отменено более 200 рейсов
Забастовка работников в аэропортах Португалии привела к отмене более 200 рейсов в субботу, 17 июля, сообщает Postimees со ссылкой на португальские СМИ.
Забастовка работников в аэропортах Португалии привела к отмене более 200 рейсов в субботу, 17 июля, сообщает Postimees со ссылкой на португальские СМИ.
Португальская государственная телекомпания RTP сообщила, что только в Лиссабоне было отменено минимум 166 рейсов.
Профсоюзы также объявили забастовки в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порту-Санту.
Забастовки по поводу условий оплаты труда продлятся до воскресенья.