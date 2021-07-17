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Забастовки в аэропортах Португалии: отменено более 200 рейсов

Фото иллюстративное. ФОТО: Ina Fassbender/Reuters/Scanpix

Забастовка работников в аэропортах Португалии привела к отмене более 200 рейсов в субботу, 17 июля, сообщает Postimees со ссылкой на португальские СМИ.

Португальская государственная телекомпания RTP сообщила, что только в Лиссабоне было отменено минимум 166 рейсов.

Профсоюзы также объявили забастовки в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порту-Санту.

Забастовки по поводу условий оплаты труда продлятся до воскресенья.

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