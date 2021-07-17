В Финляндии в утонувшей машине нашли тело пропавшего в 2012 мужчины
Спасательная служба Центральной Финляндии подняла со дна озера в Яянекоски машину, в которой обнаружили труп, сообщает полиция Центральной Финляндии.
Спасательная служба Центральной Финляндии подняла со дна озера в Яянекоски машину, в которой обнаружили труп, сообщает полиция Центральной Финляндии.
В машине нашли тело пропавшего в 2012 году Юсси Пелтола, подтверждает Yle отец юноши Юха Пелтола: "Закончилось девять лет ожидания. Для нас – это облегчение".
Юха Пелтола говорит, что машину нашли два брата, которые заинтересовались исчезновением Юсси, и стали изучать случившееся.
Юха Пелтола два года назад рассказал в интервью Yle, что 18-летний Юсси в октябре 2012 года с друзьями проводил выходные в Яянекоски. Друзья услышали, как он ссорился по телефону с девушкой, а в четыре часа утра они заметили, что пропал как сам Юсси, так и черный Citroën.
Полиция в субботу подтвердила, что машина, найденная на дне озера та же, на которой ездил пропавший Юсси. Расследование этого дела продолжается.