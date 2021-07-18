На греческом курорте из-за коронавируса ввели комендантский час

Министерство гражданской защиты страны запрещает музыку на острове круглосуточно. Передвижение ночью до раннего утра разрешено только тем, кто собирается на работу и с работы, или по состоянию здоровья.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 26 июля, при этом время от времени будет проводиться оценка эпидемиологической ситуации на острове.

Миконос, является одним из самых популярных направлений Греции, которое каждое лето привлекает более миллиона посетителей, в том числе голливудских звезд, моделей и всемирно известных спортсменов.