Фото ⟩ «Мотоцикл я себе купила сама»: Влада Кукеле - отчаянная байкерша с рожками, скрывающая свое лицо

Хрупкая девушка Влада Кукеле на мотоцикле на улицах Риги часто выделяется шлемом с красными рожками и нарисованной хищной челюстью, а порой за спиной у нее развеваются черные крылья. В соцсетях можно найти сотни фотографий, где брюнетка в шлеме и на высоких каблуках позирует на всевозможных двухколесных конях.

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Влада Кукеле ФОТО: фото/ Юлия Дмитренко

Среди мотособратьев Владу называют просто Чертик. На фестивалях и байкерских слетах ее знают и ждут многие. Особенно запоминают брюнетку по ее "коронке" - шпагату на двух мотоциклах, крыльям и шлему.

"Я там словно знаменитость. Со мной хотят сфотографироваться многие - от детей до взрослых", - признается байкерша.