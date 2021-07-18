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  • У двух спортсменов в олимпийской деревне подтвердился коронавирус

У двух спортсменов в олимпийской деревне подтвердился коронавирус

Олимпийская деревня отмечает расположение участников на балконах национальными флагами. ФОТО: KIM KYUNG-HOON/Scanpix

Официальные лица сообщили в воскресенье, что два спортсмена дали положительный результат теста на коронавирус в Олимпийской деревне Токио, пишет Postimees

Накануне в олимпийской деревне человек, не являющийся спортсменом, дал положительный результат теста на коронавирус. 

В дополнение к двум положительным показаниям Олимпийской деревни, другой спортсмен, который должен был участвовать в Олимпийских играх, дал положительный тест на корону за пределами деревни.

На пике проведения игр в Олимпийской деревне будет находиться 6700 спортсменов и официальных лиц.

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