У двух спортсменов в олимпийской деревне подтвердился коронавирус
Официальные лица сообщили в воскресенье, что два спортсмена дали положительный результат теста на коронавирус в Олимпийской деревне Токио, пишет Postimees.
Официальные лица сообщили в воскресенье, что два спортсмена дали положительный результат теста на коронавирус в Олимпийской деревне Токио, пишет Postimees.
Накануне в олимпийской деревне человек, не являющийся спортсменом, дал положительный результат теста на коронавирус.
В дополнение к двум положительным показаниям Олимпийской деревни, другой спортсмен, который должен был участвовать в Олимпийских играх, дал положительный тест на корону за пределами деревни.
На пике проведения игр в Олимпийской деревне будет находиться 6700 спортсменов и официальных лиц.