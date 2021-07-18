У двух спортсменов в олимпийской деревне подтвердился коронавирус

Накануне в олимпийской деревне человек, не являющийся спортсменом, дал положительный результат теста на коронавирус.

В дополнение к двум положительным показаниям Олимпийской деревни, другой спортсмен, который должен был участвовать в Олимпийских играх, дал положительный тест на корону за пределами деревни.