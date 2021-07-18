Наводнение в Германии. 17 июля 2021 год. ФОТО: MICHAEL PROBST/AP/Scanpix

Число жертв наводнений на западе Европы превысило 180 человек, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Более тысячи человек пропали без вести, спасатели пытаются найти выживших.

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Основной удар стихии пришелся на западные регионы Германии - федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. В первом, по данным местных властей, погибли 110 человек, во втором - 45.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на спасательные службы, в связи с наводнениями в Верхней Баварии введен режим чрезвычайной ситуации.

Наводнения, вызванные обильными дождями, затронули также ряд регионов Бельгии, Нидерландов, Франции, Австрии и Швейцарии. В Бельгии, как сообщается, погибли по меньшей мере 20 человек.

Из-за паводков было закрыто железнодорожное сообщение между Бад-Шандау в Германии и Дечином в Чехии. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке сообщения на участке Дрезден - Прага до вечера воскресенья.

Канцлер Австрии Себастьян Курц написал в своем "Твиттере", что стихия причинила серьезный ущерб во многих районах страны, и пообещал помощь пострадавшим.

Вода прорвала плотину около немецкого города Вассенберг, расположенного на границе с нидерландской провинцией Лимбург. Спасатели эвакуировали из города около 700 местных жителей. В субботу власти Вассенберга сообщили, что вода больше не прибывает. "С прошлого вечера уровень воды стабилизируется, можно сказать, что ситуация стабильная, - цитирует Рейтер мэра города Вассенберг Марселя Мауэра. - Говорить, что все закончилось, пока рано, но у нас есть осторожный оптимизм".

Спасательные операции проходят и в других пострадавших от наводнений районах западной Германии. Спасатели ищут выживших в городах, где уровень воды остается высоким, что приводит к разрушению домов.

Накануне спасателям с помощью надувных лодок удалось вызволить из заблокированных зданий около 50 жителей города Эрфтштадт - одного из наиболее пострадавших в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил перед визитом в пострадавшие районы страны, что масштабы разрушений очень значительны. "Целые города разрушены этим бедствием. Множество людей потеряли все, что они строили всю жизнь", - сказал он на пресс-конференции.

Разрушенный мост в городе Бад-Нойенар-Арвайлер ФОТО: EPA

"Мы просидели на крыше 13 часов. У нас не было ни еды, ни теплой одежды - только несколько бутылок воды и кока-колы, которые мы сумели в панике захватить с собой. Мы были напуганы до смерти. Если бы дом рухнул, мы бы, скорее всего, не выжили", - рассказал изданию Die Zeit житель города Альтенар на границе Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.

Город Валкенбург в Нидерландах. Река Маас вышла из берегов ФОТО: Getty Images

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц в пятницу сообщали, что пропавшими без вести в регионе числятся около 1 300 человек, однако их число "уменьшается каждый час".

Житель одного из пострадавших немецких городков описал происходящее как "зону военных действий": многие здания разрушены, а машины унесены потоком воды.

Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил местным СМИ, что число жертв, вероятно, вырастет. "Мы уже долго не можем установить связь с многими людьми, так что приходится опасаться самого худшего", - сказал он.

Бад-Нойенар-Арвайлер ФОТО: Getty Images

В субботу город Эрфтштадт, где обрушились несколько жилых домов и часть исторического замка, собираются посетить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Лашет возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС) и является кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока немецких консерваторов на выборах, которые пройдут в сентябре. Как отмечает Рейтер, разрушительные наводнения могут усилить дебаты по поводу изменения климата в преддверии всеобщего голосования.

О том, что обильные ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения на западе Европы, могут быть вызваны изменениями климата, говорят и европейские лидеры, и ученые.

"Мы будем сталкиваться с подобными явлениями снова и снова, а это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", - заявил накануне Лашет.

Бад-Нойенар-Арвайлер ФОТО: Getty Images

Свои дома из-за наводнения были вынуждены покинуть тысячи жителей западной Германии, больше 100 тыс. человек остались без электричества.

Многие лишились не только крыши над головой, но и своего бизнеса. "Нас затопило чрезвычайно быстро. Уровень воды превышал два метра. Вы видите, что вода остановилась как раз под вывеской нашей гостиницы. Все наше хозяйство уничтожено", - рассказал Euronews владелец гостиницы в Гюменде.