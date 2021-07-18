Мешали спать: мужчина вызвал полицию из-за Rally Estonia

По словам сотрудников правоохранительных органов Лыунаской префектуры, около 8:30 они получили сообщение от раздраженного 41-летнего мужчины, который сказал, что не может спать, поскольку возле его недвижимости проносятся машины.

Полиция уточнила, что мужчина, который не знал, что на этих выходных проходит ралли, хотел, чтобы патруль разрешил ситуацию. Стражи порядка разъяснили ему, что Rally Estonia — мероприятие, которое было давно запланировано и согласовано.