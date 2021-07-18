Мешали спать: мужчина вызвал полицию из-за Rally Estonia
Житель Южной Эстонии в воскресенье, 18 июля, утром позвонил в полицию из-за гоняющих в рамках Rally Estonia автомобилей.
Житель Южной Эстонии в воскресенье, 18 июля, утром позвонил в полицию из-за гоняющих в рамках Rally Estonia автомобилей.
По словам сотрудников правоохранительных органов Лыунаской префектуры, около 8:30 они получили сообщение от раздраженного 41-летнего мужчины, который сказал, что не может спать, поскольку возле его недвижимости проносятся машины.
Полиция уточнила, что мужчина, который не знал, что на этих выходных проходит ралли, хотел, чтобы патруль разрешил ситуацию. Стражи порядка разъяснили ему, что Rally Estonia — мероприятие, которое было давно запланировано и согласовано.
Rally Estonia - это этап чемпионата мира по ралли FIA, который в этом году проходит с четверга по воскресенье в Тарту, а также волостях Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Пепсияэре и Муствеэ.