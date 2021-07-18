Жителей Таллинна приглашают на вакцинацию всей семьей

В тот же день вакцинированные таллиннцы, которые предъявят свой браслет на входе в Таллиннский зоопарк, получат 70%-ю скидку на билет. Самых быстрых AS Balbiino угостит мороженым.

«Мы приглашаем целые семьи – берите с собой бабушек, дедушек, молодежь, и просто приходите, – пояснил член рабочей группы по вакцинации против COVID-19, глава Западно-Таллиннской центральной больницы д-р Аркадий Попов, – Пройти вакцинацию самим и привить близких сейчас – самый верный поступок, ведь только так осенью смогут работать школы, бабушки – встречаться с внуками, а мы все – избежать ограничений, ставящих под угрозу множество рабочих мест. Вакцины, которые мы применяем в Эстонии, эффективно защищают и от новых штаммов вируса».

День семейной вакцинации проходит с 9:00 до 17:00 в следующих районах города:

Ласнамяэ: на парковке торгового центра Prisma, Мустакиви-теэ, 17 (вакцинацию проводит медцентр Qvalitas);

на парковке торгового центра Prisma, Мустакиви-теэ, 17 (вакцинацию проводит медцентр Qvalitas); Пыхья-Таллинн: в пункте вакцинации при спортцентре «Сыле», Сыле, 40а (вакцинацию проводит Fertilitas);

в пункте вакцинации при спортцентре «Сыле», Сыле, 40а (вакцинацию проводит Fertilitas); Мустамяэ: в пункте вакцинации при культурном центре «Кая», Вильде-теэ, 118 (вакцинацию проводит Западно-Таллиннская центральная больница).

В основном применяется двухэтапная вакцина Pfizer (подходит всем с 12-летнего возраста) – для достижения максимальной защиты через 6 недель нужно будет сделать вторую прививку. В Ласнамяэ можно вакцинироваться также одноэтапным препаратом Janssen (подходит для применения с 18 лет). В каждом пункте вакцинации планируется привить примерно по 500 человек.

Чтобы не стоять в очереди, в Таллинне по-прежнему можно сделать прививку в любой день, получив номерок по телефону 1247 или через электронную регистратуру www.digilugu.ee. Например, вы можете получить номерок в пункт спортцентра «Сыле» хоть на тот же день. Быстро и удобно забронировать время можно также для вакцинации в культурном центре «Кая» в Мустамяэ, в поликлинике Medicum в Ласнамяэ на Пунане, 61 или в медцентре Qvalitas в Юлемисте.

Без предварительной записи в течение всей следующей недели можно приходить в спортцентр «Сыле» и экспресс-клинику Confido в Lasnamäe Centrum.

Отправляясь на прививку, нужно обязательно взять с собой удостоверяющий личность документ. При плохом самочувствии или самоизоляции после контакта с зараженным вакцинацию придется отложить. Люди, переболевшие COVID-19, ожидаются на вакцинацию через 6 месяцев после выздоровления. Им потребуется только одна прививка.

Действие курса продлится не менее года. Кроме того, европейская цифровая справка о COVID-19, действительная не менее одного года, упростит поездки и посещение многих мероприятий в Эстонии, освободив вас от тестирования.