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Жителей Таллинна приглашают на вакцинацию всей семьей

Вакцинация в Пайде. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сегодня, 18 июля, можно будет привиться от COVID-19 в Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне. Записываться заранее не нужно – просто приходите в пункт вакцинации.

В тот же день вакцинированные таллиннцы, которые предъявят свой браслет на входе в Таллиннский зоопарк, получат 70%-ю скидку на билет. Самых быстрых AS Balbiino угостит мороженым.

«Мы приглашаем целые семьи – берите с собой бабушек, дедушек, молодежь, и просто приходите, – пояснил член рабочей группы по вакцинации против COVID-19, глава Западно-Таллиннской центральной больницы д-р Аркадий Попов, – Пройти вакцинацию самим и привить близких сейчас – самый верный поступок, ведь только так осенью смогут работать школы, бабушки – встречаться с внуками, а мы все – избежать ограничений, ставящих под угрозу множество рабочих мест. Вакцины, которые мы применяем в Эстонии, эффективно защищают и от новых штаммов вируса».

День семейной вакцинации проходит с 9:00 до 17:00 в следующих районах города:

  • Ласнамяэ: на парковке торгового центра Prisma, Мустакиви-теэ, 17 (вакцинацию проводит медцентр Qvalitas);
  • Пыхья-Таллинн: в пункте вакцинации при спортцентре «Сыле», Сыле, 40а (вакцинацию проводит Fertilitas);
  • Мустамяэ: в пункте вакцинации при культурном центре «Кая», Вильде-теэ, 118 (вакцинацию проводит Западно-Таллиннская центральная больница).

В основном применяется двухэтапная вакцина Pfizer (подходит всем с 12-летнего возраста) – для достижения максимальной защиты через 6 недель нужно будет сделать вторую прививку. В Ласнамяэ можно вакцинироваться также одноэтапным препаратом Janssen (подходит для применения с 18 лет). В каждом пункте вакцинации планируется привить примерно по 500 человек.

Чтобы не стоять в очереди, в Таллинне по-прежнему можно сделать прививку в любой день, получив номерок по телефону 1247 или через электронную регистратуру www.digilugu.ee. Например, вы можете получить номерок в пункт спортцентра «Сыле» хоть на тот же день. Быстро и удобно забронировать время можно также для вакцинации в культурном центре «Кая» в Мустамяэ, в поликлинике Medicum в Ласнамяэ на Пунане, 61 или в медцентре Qvalitas в Юлемисте.

Без предварительной записи в течение всей следующей недели можно приходить в спортцентр «Сыле» и экспресс-клинику Confido в Lasnamäe Centrum.

Отправляясь на прививку, нужно обязательно взять с собой удостоверяющий личность документ. При плохом самочувствии или самоизоляции после контакта с зараженным вакцинацию придется отложить. Люди, переболевшие COVID-19, ожидаются на вакцинацию через 6 месяцев после выздоровления. Им потребуется только одна прививка.

Действие курса продлится не менее года. Кроме того, европейская цифровая справка о COVID-19, действительная не менее одного года, упростит поездки и посещение многих мероприятий в Эстонии, освободив вас от тестирования.

Дополнительная информация о вакцинации против COVID-19 размещена на сайте www.vaktsineeri.ee/ru.

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