В протестах против санитарных мер во Франции участвовали 114 тысяч человек
В субботу по всей Франции прокатилась волна протестов, на которые вышли 114 тысяч человек, пишет ERR.
В субботу по всей Франции прокатилась волна протестов, на которые вышли 114 тысяч человек, пишет ERR.
Французы протестовали против представленного в начале недели правительством законопроекта, который обязывает оформлять санитарный пропуск для посещения ресторанов и других общественных мест, сообщили в воскресенье радионовости ERR.
Также демонстранты выступили против обязательной вакцинации медработников.
Правительство Франции предупредило о продолжающемся распространении дельта-варианта коронавируса. Власти опасаются обострения ситуации в больницах, если не будет вакцинировано достаточное количество жителей страны.