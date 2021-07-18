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В протестах против санитарных мер во Франции участвовали 114 тысяч человек

Протесты во Франции. ФОТО: SCANPIX

В субботу по всей Франции прокатилась волна протестов, на которые вышли 114 тысяч человек, пишет ERR.

Французы протестовали против представленного в начале недели правительством законопроекта, который обязывает оформлять санитарный пропуск для посещения ресторанов и других общественных мест, сообщили в воскресенье радионовости ERR.

Также демонстранты выступили против обязательной вакцинации медработников.

Правительство Франции предупредило о продолжающемся распространении дельта-варианта коронавируса. Власти опасаются обострения ситуации в больницах, если не будет вакцинировано достаточное количество жителей страны.

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